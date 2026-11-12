Madagascar: Coopération militaire franco-malgache - L'île réaffirme sa position

La Résidence de France, à Ivandry, a accueilli hier la commémoration du 108e anniversaire de la Victoire et de la Paix.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités malgaches et françaises, dont le ministre des Forces armées, le président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, le Grand Chancelier de l'Ordre national malgache et le chef d'état-major des armées. Des représentants de la jeunesse et des associations d'anciens combattants ont également pris part à cet hommage. La matinée avait débuté par une cérémonie de recueillement devant le monument de l'Ange Noir (Anjely Mainty), au lac Anosy, organisée conjointement par l'ambassade de France et l'ONMAC.

34 000 tirailleurs

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La mémoire des soldats malgaches engagés dans la Première Guerre mondiale a occupé une place importante dans les interventions. Plus de 34 000 hommes ont quitté Madagascar pour rejoindre les fronts de Verdun, d'Ypres, de la Somme et des Dardanelles. Près de 2 500 d'entre eux ont perdu la vie au cours de ce conflit. Leur sacrifice a été rappelé lors de cette commémoration, qui a également rendu hommage aux militaires tombés pour la Patrie au cours de l'année 2026. Six soldats malgaches ont ainsi été honorés. Leur mémoire avait déjà été saluée dans la matinée, lors de la cérémonie organisée au lac Anosy, devant le monument de l'Ange Noir.

Coopération sans exclusive

La commémoration a également été l'occasion pour le ministre des Forces armées, le Général Eli Razafitombo, de préciser les orientations de Madagascar en matière de coopération militaire. Le pays entend maintenir une politique fondée sur la souveraineté nationale et le partenariat avec les différentes nations. « Madagascar reste disposé à coopérer sur le plan militaire avec toutes les nations partenaires sans exclusive », a-t-il déclaré. Cette position traduit la volonté des autorités de poursuivre les relations de coopération dans le domaine de la défense, tout en préservant les choix souverains du pays.

Six militaires décorés

La cérémonie à Anosy a également été marquée par la remise de la Médaille de la Défense nationale, échelon bronze, à six militaires, dont trois généraux. Cette distinction récompense les services rendus et l'engagement de ces membres des forces armées. Les récipiendaires représentent les différentes composantes de la défense nationale : la Gendarmerie, l'Armée de l'Air, la Marine nationale et l'Armée de Terre. Parmi eux figure le Général de brigade Maminirina Solofoniaina, ancien combattant issu de l'École de la Gendarmerie de Moramanga. Deux représentants de la Marine nationale, deux de l'Armée de Terre et un de l'Armée de l'Air ont également reçu cette distinction. La cérémonie a donné lieu à un rappel du devoir de mémoire face aux tensions mondiales actuelles, invitant les élèves des lycées présents à s'approprier cette histoire pour bâtir un monde plus juste et pacifique.