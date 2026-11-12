Madagascar: Israël - Un partenariat ciblé sur les priorités nationales

12 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

Madagascar et Israël affichent leur volonté de renforcer leur coopération, axée sur l'eau et l'agriculture résiliente, lors d'une rencontre diplomatique clé à Antananarivo.

La diplomatie malagasy multiplie les ouvertures. La ministre des Affaires étrangères, Alice N'Diaye, a reçu en audience le 9 novembre 2026 Hen Feder, chargé d'affaires auprès de l'ambassade d'Israël à Pretoria, en visite à Madagascar. Une rencontre qui s'inscrit dans une volonté commune de relancer et de renforcer les partenariats sectoriels entre les deux pays. Les discussions ont porté en priorité sur l'eau et l'agriculture, deux secteurs jugés essentiels par le Gouvernement de la Refondation.

Référence

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En effet, Madagascar fait face à des défis majeurs : l'accès à l'eau potable, le stress hydrique dans le Sud et la nécessité de moderniser une agriculture encore vulnérable aux aléas climatiques. Sur ces deux fronts, l'expérience israélienne est souvent citée en référence. Le pays s'est imposé comme un leader mondial en matière de dessalement et de purification de l'eau, mais aussi dans le développement d'une agriculture résiliente en zone aride, avec des systèmes d'irrigation économes et des techniques adaptées aux sols pauvres. Autant de savoir-faire qui, selon les deux parties, pourraient ouvrir la voie à des partenariats concrets, adaptés aux besoins réels de la population malagasy. Il ne s'agit pas d'importer des modèles, mais de construire des projets ciblés, notamment pour les régions les plus exposées à la sécheresse.

Diplomatie d'ouverture

Au-delà du volet technique, la rencontre a aussi permis à la cheffe de la diplomatie malagasy de réaffirmer l'attachement de Madagascar à une diplomatie d'ouverture, fondée sur le dialogue et la recherche de partenariats mutuellement bénéfiques, au service de ses priorités nationales et du développement du pays. Sur les questions multilatérales, Antananarivo a rappelé son attachement au multilatéralisme, aux principes de la Charte des Nations unies, au respect du droit international humanitaire et à la protection des populations civiles. Une position de principe qui ne ferme aucune porte, mais qui fixe le cadre : coopérer, oui, dans le respect du droit et des intérêts de Madagascar.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.