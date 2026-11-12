Madagascar: Israël - Un partenariat ciblé sur les priorités nationales

Madagascar et Israël affichent leur volonté de renforcer leur coopération, axée sur l'eau et l'agriculture résiliente, lors d'une rencontre diplomatique clé à Antananarivo.

La diplomatie malagasy multiplie les ouvertures. La ministre des Affaires étrangères, Alice N'Diaye, a reçu en audience le 9 novembre 2026 Hen Feder, chargé d'affaires auprès de l'ambassade d'Israël à Pretoria, en visite à Madagascar. Une rencontre qui s'inscrit dans une volonté commune de relancer et de renforcer les partenariats sectoriels entre les deux pays. Les discussions ont porté en priorité sur l'eau et l'agriculture, deux secteurs jugés essentiels par le Gouvernement de la Refondation.

Référence

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En effet, Madagascar fait face à des défis majeurs : l'accès à l'eau potable, le stress hydrique dans le Sud et la nécessité de moderniser une agriculture encore vulnérable aux aléas climatiques. Sur ces deux fronts, l'expérience israélienne est souvent citée en référence. Le pays s'est imposé comme un leader mondial en matière de dessalement et de purification de l'eau, mais aussi dans le développement d'une agriculture résiliente en zone aride, avec des systèmes d'irrigation économes et des techniques adaptées aux sols pauvres. Autant de savoir-faire qui, selon les deux parties, pourraient ouvrir la voie à des partenariats concrets, adaptés aux besoins réels de la population malagasy. Il ne s'agit pas d'importer des modèles, mais de construire des projets ciblés, notamment pour les régions les plus exposées à la sécheresse.

Diplomatie d'ouverture

Au-delà du volet technique, la rencontre a aussi permis à la cheffe de la diplomatie malagasy de réaffirmer l'attachement de Madagascar à une diplomatie d'ouverture, fondée sur le dialogue et la recherche de partenariats mutuellement bénéfiques, au service de ses priorités nationales et du développement du pays. Sur les questions multilatérales, Antananarivo a rappelé son attachement au multilatéralisme, aux principes de la Charte des Nations unies, au respect du droit international humanitaire et à la protection des populations civiles. Une position de principe qui ne ferme aucune porte, mais qui fixe le cadre : coopérer, oui, dans le respect du droit et des intérêts de Madagascar.