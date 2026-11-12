Madagascar: Concertation électorale au CCI Ivato - Le référendum constitutionnel proposé comme premier scrutin

Les résolutions issues des deux journées de concertation au Centre de conférences internationales (CCI) Ivato ont été adoptées hier par un vote à main levée. Parmi les principales propositions figure la tenue prioritaire d'un référendum sur la révision de la Constitution, avant les autres scrutins prévus en 2027.

Révision de la Constitution

C'est à main levée que les participants aux deux journées de concertation ont adopté les principales résolutions relatives à la préparation des élections de 2027. La proposition d'organiser en premier un référendum portant sur la révision de la Constitution a recueilli l'adhésion de la majorité des participants présents. Les échanges ont également mis en avant la souveraineté du peuple malgache, appelée à rester au centre du processus électoral. La place de la jeunesse dans la préparation de l'avenir du pays a aussi été soulignée. À l'issue des travaux, les représentants des Raiamandreny et des jeunes ont remis la synthèse des concertations au Premier ministre Mamitiana Rajaonarison, qui représentait le président de la Refondation de la République de Madagascar lors de la cérémonie de clôture.

Adoption des résolutions

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Ces conclusions n'ont toutefois pas fait l'unanimité. Plusieurs participants ont contesté les modalités d'adoption des résolutions, estimant que le vote à main levée n'avait pas permis un véritable débat sur les propositions. Certains ont également dénoncé des conclusions préparées à l'avance. Du côté des contestataires, la question de l'assainissement du cadre électoral reste posée. Ils réclament notamment la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de la Haute Cour constitutionnelle (HCC) avant la tenue du référendum. Les deux journées de concertation ont par ailleurs été suivies par des observateurs de la SADC, de l'Union africaine et des Nations unies.