Madagascar: Microfinance - VolaZao arrive sur le marché avec une stratégie basée sur la proximité, l'impact et la confiance

Un nouvel acteur dans le monde de la microfinance à Madagascar. Volazao, puisque c'est son nom, arrive avec de belles ambitions dans ce marché, en pleine croissance, en adoptant une stratégie basée sur la proximité, l'impact et la confiance.

La présentation de ce nouvel établissement a eu lieu hier au Radisson Blu Hôtel lors d'une cérémonie qui a vu la présence des représentants de l'administration, des groupements et des opérateurs économiques.

« Eo akaikinao »

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Une occasion pour le DG Fondateur Alexandre Mey, d'annoncer les couleurs d'un établissement de microfinance qui entend, avant tout se rapprocher des citoyens. « Eo akaikinao » (A vos côtés) est d'ailleurs la signature de VolaZao qui signifie « l'argent maintenant ». Après l'obtention de son agrément conditionnel, VolaZao se présente ainsi comme un nouvel établissement de microfinance de dépôts et de crédits. Son objectif est aussi de proposer une approche fondée sur la proximité, la digitalisation et une meilleure connaissance des réalités économiques locales. « Notre ambition est de faciliter l'accès au financement des entrepreneurs, commerçants et petites unités économiques encore insuffisamment accompagnés par les circuits financiers traditionnels ». a expliqué le DG Fondateur.

L'arrivée de VolaZao est en tout cas d'une utilité capitale, dans un pays comme Madagascar où l'accès au crédit demeure un enjeu majeur pour de nombreux opérateurs qui ne peuvent pas nécessairement répondre aux exigences classiques des établissements financiers. En effet, l'établissement entend dépasser la seule logique des garanties traditionnelles pour mieux apprécier la capacité de remboursement des entrepreneurs à partir de leur flux d'activité. Parmi les domaines ciblés par VolaZao figure, entre autres : les besoins en fonds de roulement, le financement des stocks ou encore l'acquisition d'équipements. L'objectif étant de « mieux accompagner les petites entreprises dans leur développement, tout en favorisant la consolidation des relations économiques entre les différents maillons d'une même filière ».

« Phygital »

Dans une perspective de mettre le digital au service de la proximité, VolaZao privilégie un modèle dit « phygital », qui associe les avantages de la relation humaine à la simplicité des parcours numériques. « La technologie ne constitue pas une finalité en soi, mais plutôt un outil destiné à améliorer l'expérience des clients et à faciliter l'accès aux services financiers » ont expliqué les dirigeants de l'établissement. VolaZao prévoit également de s'appuyer sur les réseaux de ses partenaires, déjà implantés dans de nombreuses régions, afin de rapprocher ses services des lieux de vie et de travail des populations ciblées. VolaZao est porté par des actionnaires issus du monde entrepreneurial malgache, notamment Basan, Arbiochem et Taloumis. Leur connaissance des réseaux de fournisseurs, de distributeurs et de commerçants constitue, selon les promoteurs du projet, un atout pour identifier les besoins des opérateurs économiques et développer des solutions de financement adaptées à leurs activités.

Trois valeurs

Au-delà de son positionnement commercial, VolaZao entend construire son identité autour de trois valeurs fondamentales : la proximité, l'impact et la confiance. La proximité consiste à être présent là où vivent et travaillent les clients. L'impact se traduit par le financement d'activités créatrices de valeur, de revenus et d'emplois. Quant à la confiance, elle repose sur une relation durable, transparente et responsable avec la clientèle. L'identité visuelle de la marque, caractérisée par deux croissants et une dominante verte inspirée du drapeau national, traduit notamment la volonté de rapprocher les univers formel et informel. A noter que déploiement opérationnel de VolaZao débutera à Antananarivo et dans quelques grandes villes de province, avec une perspective d'extension à l'échelle nationale.