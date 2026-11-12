Madagascar: Agence SMMEC Vonjy - Promotion de la culture de l'épargne

L'agence de la Société mutualiste d'épargne et de crédit (SMMEC) Vonjy organise la 4e édition de « Maxitombola », un événement visant à promouvoir la culture de l'épargne.

« Une éducation à l'épargne est importante pour assurer la sécurité financière des ménages ou des entreprises face aux imprévus, ou encore pour réaliser des projets d'avenir. À titre d'illustration, les professionnels libéraux ne disposent pas d'une assurance retraite : ils peuvent désormais économiser de l'argent et en jouir à l'âge de 60 ans grâce à un plan d'épargne retraite. Même ceux qui projettent de se marier d'ici deux ans, entre autres, sont invités à épargner. L'agence SMMEC Vonjy peut d'ailleurs leur octroyer un crédit pour compléter leur budget », a expliqué Hery Mamy Michel, directeur adjoint de cette agence, lors d'une conférence de presse hier.

100 millions Ar

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Dans le cadre de la « Maxitombola », toute personne réalisant une épargne de 100 000 Ar obtient un ticket de participation. « Le nombre d'épargnants a triplé lors de cette 4e édition, alors que nous avions enregistré environ 6 000 participants auparavant. Organisé depuis mars dernier, l'événement a vu son délai de participation prolongé jusqu'au 20 novembre 2026 à la demande des clients », a-t-il précisé. De nombreux gros lots seront distribués à cette occasion, dont des motos, des Smart TV, des mixeurs et des bons d'achat, sans compter les 100 millions d'ariary de rémunérations accordées aux bons épargnants. « Par ailleurs, nous travaillons en partenariat avec les étudiants d'une université pour promouvoir cette culture de l'épargne et du crédit dans le Grand Tanà. Le tirage au sort de cette « Maxitombola » se tiendra le 21 novembre 2026 à La Rotonde Besarety », a-t-il conclu.