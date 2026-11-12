Madagascar: Agence SMMEC Vonjy - Promotion de la culture de l'épargne

12 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

L'agence de la Société mutualiste d'épargne et de crédit (SMMEC) Vonjy organise la 4e édition de « Maxitombola », un événement visant à promouvoir la culture de l'épargne.

« Une éducation à l'épargne est importante pour assurer la sécurité financière des ménages ou des entreprises face aux imprévus, ou encore pour réaliser des projets d'avenir. À titre d'illustration, les professionnels libéraux ne disposent pas d'une assurance retraite : ils peuvent désormais économiser de l'argent et en jouir à l'âge de 60 ans grâce à un plan d'épargne retraite. Même ceux qui projettent de se marier d'ici deux ans, entre autres, sont invités à épargner. L'agence SMMEC Vonjy peut d'ailleurs leur octroyer un crédit pour compléter leur budget », a expliqué Hery Mamy Michel, directeur adjoint de cette agence, lors d'une conférence de presse hier.

100 millions Ar

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Dans le cadre de la « Maxitombola », toute personne réalisant une épargne de 100 000 Ar obtient un ticket de participation. « Le nombre d'épargnants a triplé lors de cette 4e édition, alors que nous avions enregistré environ 6 000 participants auparavant. Organisé depuis mars dernier, l'événement a vu son délai de participation prolongé jusqu'au 20 novembre 2026 à la demande des clients », a-t-il précisé. De nombreux gros lots seront distribués à cette occasion, dont des motos, des Smart TV, des mixeurs et des bons d'achat, sans compter les 100 millions d'ariary de rémunérations accordées aux bons épargnants. « Par ailleurs, nous travaillons en partenariat avec les étudiants d'une université pour promouvoir cette culture de l'épargne et du crédit dans le Grand Tanà. Le tirage au sort de cette « Maxitombola » se tiendra le 21 novembre 2026 à La Rotonde Besarety », a-t-il conclu.

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