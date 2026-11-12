Madagascar: Jirama Mandroseza - Renforcement de la production d'eau pour la capitale

Les investissements réalisés à Mandroseza commencent à produire des résultats concrets. La modernisation des installations permet d'accroître la production d'eau et d'améliorer progressivement l'approvisionnement des habitants d'Antananarivo, confrontés depuis plusieurs années aux difficultés récurrentes.

L'approvisionnement en eau potable d'Antananarivo bénéficie d'un renforcement progressif grâce aux travaux de modernisation de la station de production de Mandroseza. Cette infrastructure stratégique, qui constitue l'un des principaux piliers de l'alimentation en eau de la capitale, a récemment reçu la visite de Lisa Rosen, vice-présidente du Groupe de la Banque mondiale chargée de l'Éthique et du Système de justice interne.

Profitant de son séjour à Madagascar, cette haute responsable a tenu à constater personnellement l'avancement des réalisations financées par l'institution. Elle était accompagnée de la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Dr Minosoa Anjaratiana Elia Razafindraniaina, ainsi que de Pierre Boulenger, responsable du Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP) et spécialiste principal en eau et assainissement.

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Sur place, la délégation a pu apprécier les améliorations apportées aux installations et les premiers résultats des investissements engagés. Les travaux de réhabilitation et de modernisation ont notamment permis d'augmenter les capacités de production de la station, avec des effets déjà perceptibles sur la qualité du service. Ces réalisations interviennent dans un contexte où les besoins en eau potable ne cessent de croître, sous l'effet de l'expansion démographique et urbaine de l'agglomération d'Antananarivo.

Des investissements aux résultats concrets

Financée par la Banque mondiale dans le cadre du PAAEP, la modernisation de Mandroseza illustre l'importance des investissements dans les infrastructures essentielles pour améliorer durablement les conditions de vie de la population. Au-delà de l'augmentation des volumes produits, l'enjeu consiste à assurer une distribution plus régulière et à réduire progressivement les difficultés rencontrées par les ménages, particulièrement dans les quartiers où les interruptions d'approvisionnement demeurent fréquentes.

La visite de Lisa Rosen a également permis de mettre en évidence la coopération entre le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et le Groupe de la Banque mondiale dans la réalisation de projets à fort impact social. Pour les autorités, l'amélioration de l'accès à l'eau potable représente une priorité qui dépasse la seule dimension infrastructurelle.

Elle touche directement à la santé publique, aux conditions d'hygiène et au quotidien des familles. Si les progrès enregistrés à Mandroseza constituent une avancée, leur consolidation reste déterminante pour répondre aux besoins croissants de la capitale et garantir un approvisionnement plus fiable à l'ensemble de ses habitants.