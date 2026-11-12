Ile Maurice: Océan Indien - Jean-Claude de L'Estrac plaide pour une véritable communauté régionale

Faire de l'océan Indien une véritable communauté régionale, au-delà d'une simple organisation de coopération entre États. C'est la vision défendue par Jean-Claude de L'Estrac, ancien ministre mauricien et ancien secrétaire général de la Commission de l'océan Indien.

C'était lors d'une conférence organisée récemment par le Carrefour des entrepreneurs de l'océan Indien (CEOI), durant laquelle l'ancien responsable de la COI a plaidé pour une nouvelle dynamique d'intégration régionale, avec Madagascar et Maurice comme principaux moteurs du processus.

Enjeu

« Après quatre décennies d'existence, l'organisation régionale doit désormais évoluer vers un modèle plus ambitieux », soutient Jean-Claude de L'Estrac. Une manière d'expliquer que l'enjeu est de dépasser une coopération essentiellement institutionnelle, souvent tributaire des financements extérieurs, pour construire une véritable stratégie politique, diplomatique et économique commune. « Madagascar et Maurice peuvent conduire l'intégration de la zone », déclare-t-il, estimant que les deux pays disposent d'atouts économiques complémentaires susceptibles de servir de socle à cette ambition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette transformation suppose toutefois un changement de vision et de méthode. Jean-Claude de L'Estrac considère que la COI ne devrait plus se limiter à la coordination de projets financés par les partenaires internationaux. Elle devrait progressivement s'affirmer comme un espace politique régional capable de défendre les intérêts communs de ses membres et de peser davantage dans les relations internationales. La gestion concertée des zones économiques exclusives (ZEE), la valorisation des ressources halieutiques, les questions sanitaires ou encore les enjeux diplomatiques figurent parmi les domaines dans lesquels une approche collective pourrait produire des résultats plus significatifs.

Une telle évolution permettrait également de renforcer la capacité des États insulaires à défendre leurs intérêts dans un environnement international marqué par une concurrence accrue autour des ressources maritimes et des espaces stratégiques.

Modèle d'intégration

Pour illustrer cette nécessité de dépasser les divergences historiques et politiques, l'ancien secrétaire général de la COI cite le rapprochement franco-allemand comme modèle d'intégration. Deux pays qui, malgré un passé conflictuel, ont progressivement construit une coopération structurante pour l'Europe. À ses yeux, les pays de l'océan Indien pourraient également s'engager dans une démarche similaire, à condition de privilégier une vision régionale de long terme. Au-delà de la dimension politique et diplomatique, cette ambition repose également sur des enjeux économiques très concrets. La faiblesse des liaisons maritimes et aériennes régulières entre les îles constitue notamment un frein aux échanges commerciaux et à l'intégration des marchés.

Jean-Claude de L'Estrac déplore la disparition progressive de certaines dessertes régionales autrefois assurées par des compagnies de la zone. Aujourd'hui, les opérateurs internationaux privilégient davantage les impératifs de rentabilité, au détriment parfois de la connectivité entre les territoires insulaires. Or, sans circulation fluide des personnes, des marchandises et des capitaux, difficile d'envisager une véritable intégration économique. La mise en commun des ressources et une meilleure coordination des politiques de transport pourraient ainsi favoriser les échanges intrarégionaux, l'émergence d'entreprises régionales et une amélioration de la compétitivité de l'ensemble de la zone.