Madagascar: Aires protégées - Révision tarifaire reportée, table ronde avec les différentes parties prenantes

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) et Madagascar National Parks (MNP) ont annoncé officiellement, hier, la suspension de l'application de la hausse des droits d'entrée dans les parcs nationaux gérés par le MNP.

Cette décision vise à privilégier le dialogue avec les députés, les élus locaux, les opérateurs touristiques, les communautés riveraines et l'ensemble des parties prenantes concernées, informe la directrice générale de MNP, Ony Rakotoarisoa. Elle a rappelé à l'occasion que la gestion de son réseau de 49 aires protégées, couvrant 3,3 millions d'hectares, nécessite d'importantes ressources financières.

Les études menées indiquent qu'un financement de 54 840 ariary par hectare et par an est requis pour assurer une gestion efficace, alors que les ressources actuellement disponibles ne dépassent pas 18 280 ariary. La révision tarifaire devait porter ce montant à 27 420 ariary par hectare, un niveau encore inférieur aux besoins réels.

Dialogue

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Par ailleurs, le secrétaire général du MEDD, Heriniaina Rufin Zamany, a annoncé la tenue prochaine d'une table ronde réunissant le MEDD, le MNP, les élus, les communautés locales et les partenaires techniques. L'objectif est de parvenir à un consensus autour d'une solution durable conciliant préservation de la biodiversité, développement local et attractivité touristique. Sauf changement, le calendrier sera dévoilé la semaine prochaine et le ministère veillera au bon déroulement de ce dialogue multipartite.