Angola: L'Expo de Malanje génère plus d'un milliard de kwanzas

Malanje ( — L'Expo de Malanje 2026, qui a réuni plus de 350 entreprises et exposants de divers secteurs d'activité économique, s'est clôturée mercredi avec un chiffre d'affaires dépassant le milliard de kwanzas, surpassant ainsi l'édition précédente.

Organisée du 6 au 11 novembre sur le site de l'ancien marché municipal de Malanje, la foire a confirmé son statut de vitrine incontournable pour les affaires, les échanges commerciaux et l'attraction des investissements, dépassant largement les plus de 700 millions de kwanzas générés lors de l'édition 2025.

Selon Carlos Cecalas, PDG de Ccalas Angola, l'événement de cette année a également contribué à la création de 385 emplois directs et de 1 855 emplois indirects, renforçant ainsi l'impact positif de l'initiative sur la dynamisation de l'économie locale.

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Le point fort de l'événement a été la victoire de Soneca Medical, sacrée grande gagnante de l'Expo Malanje 2026 après s'être distinguée parmi les exposants dans différentes catégories. Parmi les municipalités récompensées, Cangandala a remporté les prix de la meilleure décoration de stand et de la meilleure représentation de la culture et des traditions. Quihuhu a été distinguée dans la catégorie « municipalité résiliente », tandis que Cacuso a été primée pour la meilleure présentation de produits locaux.

La municipalité de Calandula s'est distinguée par sa promotion touristique, et Ngola Luije a remporté le prix de la meilleure présentation gastronomique. Lors de la cérémonie de clôture, la vice-gouverneure chargée du secteur politique et économique, Joana Tomás, a félicité les exposants pour leur participation et leur persévérance, malgré des conditions météorologiques difficiles, et a qualifié l'événement d'expérience positive pour la province.

L'édition 2026 a également été marquée par la tenue de la troisième édition du Forum pour attirer les partenaires d'investissement à Malanje, sur le thème « Malanje à l'ère du numérique », avec pour devise « Votre idée peut transformer Malanje », ainsi que par une vente aux enchères de chèvres, une initiative qui pourrait être étendue aux ovins lors des prochaines éditions.