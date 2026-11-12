Angola: Uíge prévoit une récolte abondante pour la campagne agricole 2026/27

Uíge — Neuf millions 450 000 tonnes de produits agricoles divers seront récoltées lors de la campagne agricole 2026/27 dans la province d'Uíge, une récolte qui pourrait dépasser les huit millions de tonnes de la campagne précédente. La superficie cultivée pour la campagne agricole en cours s'élève à 955 000 hectares, contre 758 554 hectares lors de la campagne précédente.

Ces prévisions ont été présentées mardi par le directeur du Bureau provincial de l'agriculture, Eduardo Gomes, lors de la cérémonie d'ouverture de la campagne agricole 2026/27, qui pourrait concerner environ 285 000 familles paysannes.

La cérémonie d'ouverture de la campagne agricole 2026/27 s'est déroulée dans la municipalité de Negage sous le thème « Transformation du système agricole en un système agroalimentaire et accélération de l'utilisation des ressources en eau pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Eduardo Gomes a déclaré que la province d'Uíge prévoit une augmentation d'environ 5 % de la superficie cultivée et de la production agricole.

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Pour atteindre cet objectif, le responsable compte sur la participation de 955 associations d'agriculteurs, dont 887 associations agricoles, 21 associations de producteurs de café et 47 associations liées à la pêche continentale et à l'aquaculture. Parmi les produits agricoles les plus récoltés dans la région figurent le manioc et la banane.

De son côté, le gouverneur de la province d'Uíge, José Carvalho da Rocha, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la campagne agricole 2026/27, a réaffirmé l'engagement du Gouvernorat provincial à soutenir durablement les familles d'agriculteurs afin d'accroître la production agricole régionale. « Notre défi est de dépasser les huit millions de tonnes de produits agricoles récoltées lors de la campagne précédente, pour assurer un revenu aux familles », a-t-il ajouté.

Il a également souligné le potentiel agricole de la région, un atout majeur pour la province en matière de production alimentaire. Lors de cet événement, des familles et des associations d'agriculteurs ont bénéficié de machettes, de houes, de limes, de haches, de râteaux, de pompes à eau, de semences et d'autres outils de production.