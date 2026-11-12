Congo-Brazzaville: Arts de scène - Roneld Gatien Bitsangou rend hommage aux bâtisseurs par la danse

Le danseur-chorégraphe de la Compagnie Kubama, Roneld Gatien Bitsangou, s'est produit récemment à l'Institut français du Congo (IFC) Pointe-Noire avec son spectacle de danse « Tunga ».

«Tunga », en langue kongo, veut dire construire. Construire des édifices, des bâtiments, des infrastructures. « Tunga » est aussi une métaphore de la construction intérieure de l'être humain. Cette création artistique jouée à l'IFC rend hommage aux bâtisseurs, ces hommes et femmes de l'ombre qui, par leur travail, façonnent le visage des villes et honorent leurs peuples.

Pendant près d'une heure sur scène, le danseur a fait étalage de son immense art à travers ses gestuels, ses déhanchements, ses mouvements corporels qu'accompagnaient les sons de l'instrumentiste. Né d'une rencontre directe avec les ouvriers du bâtiment au Congo, « Tunga », pour Roneld, exprime également la curiosité́, la révolte et l'admiration face à leurs conditions de travail souvent difficiles. C'est un projet à la fois engagé et poétique qui interroge la notion de construction sous plusieurs angles : ceux du corps, de la parole, des structures physiques, mais aussi du vivre-ensemble.

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Ce spectacle qui vit le jour au centre de développement chorégraphique Baning'Art, il ya près de cinq ans, est le fruit de plusieurs mois de recherche, d'observation sur les sites de construction, et d'appropriation des gestes des ouvriers pour en extraire une écriture chorégraphique singulière.

« Tunga » trace une histoire physique et sensible, marquée par les luttes, les efforts et les espoirs de celles et ceux qui bâtissent dans des contextes parfois obscurs, où la liberté́ est fragilisée. Il est un cri dansé, une mémoire en mouvement, une oeuvre qui relie le geste de l'ouvrier à celui de l'artiste. « À travers cette création, je souhaite aborder symboliquement la construction sous toutes ses formes, celles des corps, des pensées, des identités, mais aussi celle de la société́. Cette oeuvre se positionne comme un appel à la réappropriation de nos imaginaires. Je me sers de la danse pour rendre hommage aux bâtisseurs africains et ouvrir un espace de réflexion sur notre capacité́ à créer par nous-mêmes, pour nous-mêmes », a dit Roneld Gatien Bitsangou.

« Mon engagement artistique ici est profondément humaniste : proposer une oeuvre qui porte une parole collective, un élan de solidarité́ et une volonté́ de bâtir un futur commun fondé sur la reconnaissance de nos singularités. C'est pourquoi, je reunis pour ce projet différents artistes issus d'horizons divers (République démocratique du Congo, Rwanda, Centrafrique ...). Ce projet devient aussi un laboratoire de dialogues interculturels. À travers la mise en mouvement de nos corps, nous échangeons sur nos réalités respectives et explorons ce que signifie "construire ensemble" dans un monde en mutation », a poursuivi le danseur.

Roneld tient aussi énormément à la Francophonie qui, selon lui, a un enjeu artistique, culturel et symbolique majeur. « Cette participation permettrait de valoriser la création chorégraphique africaine contemporaine dans un espace international de dialogue, de faire circuler une oeuvre francophone engagée, ancrée dans les réalités africaines tout en portant une dimension universelle, et de renforcer les échanges entre artistes, institutions et publics autour des valeurs de partage, de diversité́ et de transmission », a-t-il expliqué.

Avant de suivre le spectacle « Tunga », le public a loué le restitution de la master class « The dance is my life » dirigée par Roneld pendant quatre jours et qui a reuni une dizaines de jeunes danseurs. Elle a eu pour ambition fondamentale de transmettre, partager et stimuler l'expression corporelle et artistique à travers une immersion intensive dans les techniques de la danse contemporaine et traditionnelle.

Plus qu'un simple atelier technique, elle a aussi permis d'explorer le mouvement conscient : permettre aux participants (Professionnels comme amateurs) d'affiner la fluidité de leur corps, d'ancrer leurs appuis dans le rythme et de libérer leur gestuelle, développer la créativité scénique : offrir des clés concrètes en matière d'improvisation, d'écoute sensorielle et de direction artistique pour enrichir le jeu d'interprète et la présence sur scène.

Directeur artistique et fondateur de la Compagnie de danse Kubama, Roneld Gatien Bitsangou, dès son jeune âge, a été bercé par l'art. C'est finalement la danse qui va emporter ses aspirations en devenant danseur en 2003 et en participant à des ateliers de danse au Centre culturel français et au Cercle culturel Sony-Labou-Tansi. Dans sa riche carrière, Il a déjà participé à plusieurs festivals et rencontres culturelles au Congo comme ailleurs dans le monde.