Congo-Brazzaville: Devoir de mémoire - « L'appel de Brazzaville a retenti dans le coeur des Sarcellois et des Sarcelloises »

La mémoire de Brazzaville, capitale de la France libre, a été célébrée le 7 novembre à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, à l'occasion d'une conférence-débat consacrée au rôle historique de la capitale congolaise durant la Seconde Guerre mondiale. Une rencontre placée sous le signe du devoir de mémoire, de la transmission intergénérationnelle et de l'amitié entre la France et les deux Congo.

Après Bondy, l'amphithéâtre du centre culturel Simone-Veil de la mairie de Sarcelles a accueilli la rencontre de haute portée historique et symbolique, organisée par l'association United Kongo, dont la mission est de construire des ponts entre les cultures, les générations et les peuples.

L'événement a connu une forte mobilisation institutionnelle et diplomatique, avec la participation des ambassadeurs des deux Congo en France, Rodolphe Adada et le Pr Émile Ngoy Kasongo; du maire de Sarcelles, Bassi Konaté; du député du Val-d'Oise et parrain de la manifestation, Carlos Martens Bilongo; ainsi que du sénateur congolais Jean-Valère Mbani. La présence du sapeur Djo Balard, récemment membre de la délégation congolaise de la diaspora initiée par le ministre Constant-Serge Bounda, a également marqué cette célébration mémorielle.

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Organisée dans le cadre du 86e anniversaire du Manifeste de Brazzaville, proclamé le 27 octobre 1940 par le général Charles de Gaulle, cette conférence a été animée par le sociologue et Pr Brice Arsène Mankou.

Prenant la parole, le maire de Sarcelles, Bassi Konaté, a exprimé sa satisfaction d'accueillir une initiative qui permet aux jeunes générations de mieux connaître une page importante de l'histoire commune entre la France et le Congo. Il a notamment souligné l'importance de telles rencontres dans la construction d'une mémoire collective fondée sur la connaissance, le respect et le dialogue entre les peuples.

Avant l'intervention du conférencier, les deux ambassadeurs ont tenu à rappeler la dimension commune de cette histoire pour les deux Congo. Brazzaville et Kinshasa, anciennement Léopoldville, figurent parmi les capitales les plus proches du monde, séparées par le fleuve Congo, mais réunies par une histoire, une géographie et des liens humains profondément ancrés dans le bassin du Congo.

Pour les deux diplomates, cette commémoration constitue une occasion de faire connaître les grandes figures africaines qui ont contribué à cette période historique, notamment à travers la transmission de leur histoire dans les établissements scolaires. Ils ont également exprimé le souhait que cette initiative renforce la fraternité entre les deux Congo et consolide les liens d'amitié avec la France. La mémoire de Brazzaville, ont-ils souligné, doit continuer à inspirer des valeurs de paix, de justice et de solidarité.

Face à un auditoire attentif et désireux de mieux comprendre cette séquence de l'histoire franco-congolaise, le Pr Brice Arsène Mankou a ouvert son intervention en rappelant une phrase emblématique du général de Gaulle, prononcée lors de son discours d'ouverture de la conférence de Brazzaville, le 30 janvier 1944 : « Brazzaville, qui, pendant de terribles années, fut le refuge de notre honneur et de notre indépendance ».

Brazzaville un point d'appui historique

Revenant sur le contexte de la Seconde Guerre mondiale, le sociologue a expliqué qu'après son appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle avait refusé l'armistice avec l'Allemagne nazie et choisi de poursuivre le combat. La France libre avait alors besoin d'un territoire d'ancrage pour assurer son existence politique, administrative et militaire. Brazzaville s'était imposée comme ce point d'appui stratégique.

« Brazzaville fut un territoire français à part entière et non entièrement à part », a-t-il notamment rappelé, soulignant la place singulière de la capitale de l'Afrique équatoriale française dans l'organisation de la résistance extérieure, alors que la métropole était sous occupation nazie et que le régime de Vichy avait choisi la collaboration.

Dans son exposé, Brice Arsène Mankou a longuement développé ce pan de l'histoire commune entre la France et le Congo. Il a notamment insisté sur la portée politique du Manifeste de Brazzaville du 27 octobre 1940 et sur la nécessité de faire reconnaître pleinement, dans les récits historiques français, cette contribution africaine à la défense de la liberté.

Le conférencier a également mis en lumière l'effort de guerre humain et matériel consenti par le Congo et, plus largement, par les territoires de l'Afrique équatoriale française avec un rôle déterminant du Guyanais Félix Eboué. Les soldats africains, notamment les tirailleurs, ont apporté une contribution militaire et logistique importante aux opérations alliées. Pour le professeur, cet engagement doit faire l'objet d'une reconnaissance historique pleine et entière, débarrassée des lectures condescendantes qui ont longtemps relégué les acteurs africains au second plan du récit de la Seconde Guerre mondiale.

Dans cette perspective, il a plaidé en faveur d'une proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance institutionnelle de cette histoire partagée entre la France et le Congo. Une démarche qui entend inscrire la mémoire de Brazzaville dans les politiques de transmission historique et dans les dispositifs éducatifs.

La conférence s'est achevée par une séance de questions-réponses particulièrement dynamique. Les nombreuses interventions du public ont témoigné de l'intérêt suscité par cette page d'histoire, mais également d'un besoin réel de connaissance et de transmission auprès des nouvelles générations.

Au-delà de la commémoration, cette rencontre de Sarcelles aura ainsi rappelé que Brazzaville ne fut pas seulement un refuge pour la France libre. Elle fut un centre de décision politique et un symbole de résistance à une période où l'avenir de la France était profondément menacé.

En faisant résonner l'histoire de Brazzaville au coeur de Sarcelles, l'association United Kongo et les personnalités présentes ont contribué à faire vivre un devoir de mémoire qui dépasse les frontières nationales. Un message fort : l'histoire de la liberté s'est aussi écrite en Afrique, et sa transmission demeure une responsabilité collective.