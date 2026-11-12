Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Plaidoyer pour la parité homme-femme

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a échangé le 11 novembre à Brazzaville avec une délégation du Réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui a sollicité son implication pour l'atteinte de la parité homme-femme en République du Congo.

Séjournant au Congo dans le cadre du séminaire parlementaire du Réseau des femmes parlementaires de l'APF qui s'est tenu sur le thème « Le leadership des femmes en politique et la participation des femmes à la gouvernance locale », la délégation a présenté à Isidore Mvouba les conclusions de cette rencontre de deux jours. « Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale à la suite du séminaire qui a débuté hier. Nous avons pu échanger sur ce que nous avons reçu des députés, sur les thématiques qui ont été abordées, le point sur les dispositifs de loi par rapport à la femme, mais aussi sur la parité homme-femme et les perspectives que les députés peuvent avoir demain pour qu'ils atteignent la parité », a expliqué Laure Baflan Donwahi, membre du comité directeur du Réseau des femmes de l'APF.

En effet, l'article 17 de la Constitution du 25 octobre 2015 garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives. Ainsi, la loi électorale a fixé à 30% le seuil plancher concernant les fonctions électives au Parlement. Un pourcentage qui est encore loin d'être atteint à l'Assemblée nationale puisqu'au sortir des élections législatives de 2022, seules vingt et une femmes avaient été élues sur les 151 députés, soit environ 14%. Lors de la précédente législature, elles étaient seize, soit 11%. C'est au Sénat où le quota a été atteint d'autant plus que la représentativité des femmes est passée de quinze à vingt-deux en 2023, soit 30% des effectifs.

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« Le message fort que nous avons apporté auprès du président de l'Assemblée nationale, c'est de faire un plaidoyer pour toutes les institutions politiques et gouvernementales pour que la femme y soit représentée. Le président est tout à fait en adéquation de ce que nous lui avons dit. Il nous a écoutés et nous a dit que c'est un peu normal puisque la femme représente 52% de la population au Congo. Il a pris note et c'est à sa demande aussi que nous sommes là et il était favorable à la poursuite des formations en faveur des députés congolais », a conclu la sénatrice ivoirienne, maire de Mayo, Laure Baflan Donwahi.

Notons que le président actif de la section APF-Congo, Isidore Mvouba, et cette délégation ont réaffirmé leur volonté commune de faire de la question de parité un défi majeur, surtout à l'orée des élections législatives et locales de 2027.