Congo-Brazzaville: Thèse de doctorat - Jean Valère Mbani obtient une mention très honorable sur le financement de l'industrie et la croissance économique

Le sénateur congolais et expert-comptable Jean Valère Mbani a soutenu, le 10 novembre à Évry-Courcouronnes, en France, sa thèse de doctorat en administration des affaires (DBA), intitulée « Financement de l'industrie et croissance économique : cas de la République du Congo ». À l'issue des délibérations, le jury lui a décerné la mention très honorable avec les félicitations, saluant la qualité scientifique de ses travaux et leur contribution à la réflexion sur la diversification de l'économie congolaise.

La soutenance s'est déroulée dans le cadre de l'année universitaire 2025-2026 du Centre de valorisation professionnelle de Tunis (CVPT) et de l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (IARPA), sous la direction scientifique du Pr Mouldi Djelassi, de l'Université de Tunis.

Présidée par Jihane Sebai, maître de conférences à l'Université Paris-Saclay, la séance a notamment été marquée par les appréciations des rapporteurs, les Prs Brice Arsène Mankou, de l'Université d'Ottawa, au Canada, et Nabil Ouarsafi, de l'Université Mohamed Ier de Marrakech, au Maroc.

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Les deux universitaires ont souligné la pertinence d'un sujet au coeur des défis économiques du Congo, confronté à la nécessité de réduire sa dépendance à la rente pétrolière et de renforcer son appareil productif. Ils ont précisement relevé l'importance de la mobilisation des ressources financières pour soutenir l'industrialisation et favoriser l'émergence d'entreprises nationales compétitives.

Dans son analyse, Brice Arsène Mankou a salué la qualité scientifique et formelle du manuscrit de 295 pages, dont 244 consacrées à la dissertation. Il a également salué la structuration des travaux en quatre chapitres et l'exploitation de tableaux et graphiques destinés à étayer les résultats de la recherche. Il a toutefois recommandé un approfondissement des expériences africaines en matière de financement industriel.

Sur le plan méthodologique, les travaux s'appuient sur les théories de Joseph Schumpeter, de McKinnon et Shaw, ainsi que sur les modèles de croissance endogène. Le chercheur a également mobilisé des outils économétriques, notamment les modèles ARDL et VECM, pour examiner les relations entre financement bancaire, investissement et croissance.

De son côté, Nabil Ouarsafi a mis en avant la rigueur de la démarche et la pertinence des recommandations formulées à l'endroit des pouvoirs publics. Il a notamment relevé le paradoxe d'un système bancaire disposant d'une surliquidité, mais qui peine à accompagner les investissements industriels de longue durée.

Les échanges avec le jury ont également permis d'aborder les difficultés liées au coût du crédit, à la faible bancarisation et à la gouvernance, ainsi que les possibilités de développer l'innovation industrielle avec des ressources financières limitées.

En réponse, Jean Valère Mbani a présenté les principaux résultats de son étude. Selon le modèle ARDL, l'industrialisation, le développement financier et les investissements directs étrangers exercent, à long terme, une influence positive sur la croissance économique congolaise. À l'inverse, l'ouverture commerciale produit un effet négatif, en raison de la dépendance aux importations et de la faible compétitivité des entreprises locales.

L'analyse met également en lumière les contraintes auxquelles sont confrontées les petites et moyennes entreprises, particulièrement les taux d'intérêt élevés, les exigences de garanties bancaires et l'insuffisance de mécanismes adaptés au financement des investissements productifs.

Une dimension importante de cette réflexion concerne l'économie informelle, qui occupe une place considérable dans le tissu économique congolais. Composée notamment de petits commerçants, d'artisans, de prestataires de services et de très petites unités de production, elle constitue une source essentielle de revenus et d'emplois. Sa prise en compte dans les politiques de financement et d'industrialisation pourrait favoriser la transformation progressive de ces activités en entreprises structurées, capables d'accéder au crédit, de se conformer aux normes économiques et de contribuer davantage aux recettes publiques.

Parmi les propositions avancées figure ainsi la création d'un fonds dédié au financement de l'industrie hors pétrole, destiné aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Un tel mécanisme pourrait accompagner les opérateurs économiques du secteur informel dans leur formalisation, améliorer leur accès aux financements et soutenir leur intégration dans les chaînes de valeur nationales et régionales, particulièrement dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Au terme des échanges, le jury a décerné au candidat la mention très honorable avec les félicitations. Déjà titulaire de trois masters et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité, gestion, audit et management, Jean Valère Mbani est également auteur de plusieurs publications en sciences humaines et sociales, dont deux ouvrages : Le management des approvisionnements et Comment industrialiser le Congo-Brazzaville ?.