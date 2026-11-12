Congo-Brazzaville: Célébration - L'histoire de l'Angola sur grand écran au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

Le 11 novembre de chaque année, l'Angola célèbre l'anniversaire de son indépendance conquise en 1975. A l'orée de cette célébration, un film a été projeté le 9 novembre dans l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, retraçant l'histoire de ce pays, en présence du corps diplomatique en au Congo et des amis de la République d'Angola.

La soirée a été un véritable moment de mémoire pour les hôtes de l'ambassadeur de la République d'Angola en République du Congo, Vicente Muanda, également doyen du corps diplomatique, de revisiter les grandes étapes de l'histoire coloniale de ce pays qui est parmi les derniers à conquérir sa souveraineté internationale, après que les mouvements nationalistes, à savoir le MPLA, le FNLA et l'Unita ont mené une guerre armée de 1961 à 1974 pour le libérer.

Pour le diplomate angolais, la projection de ce film au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, précédant la soirée du 11 novembre, a été un symbole historique vu ce que représente cette institution muséale. «C'est le commencement de la fête de l'indépendance qu'on va célébrer le 11 novembre. Nous allons totaliser 51 ans d'indépendance. Donc il fallait montrer un peu ce que nous sommes en train de faire en Angola. Le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza est une place historique au Congo. Et comme la célébration est historique, nous avons souhaité le faire ici. J'espère que le 11, nous serons encore ensemble», a indiqué l'ambassadeur d'Angola.

La directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a salué cette démarche qui contribue à la valorisation de l'histoire de l'Angola. «Quand on voit toutes ces constructions, on comprend que la plus grande a été la construction de l'esprit, de la mémoire, comme on a pu le constater avec tous les grands monuments, les musés. Ensuite, bien entendu, toutes ces infrastructures qui contribuent aujourd'hui, cela va sans dire, au développement de l'Angola», a souligné Bélinda Ayessa.

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Des diplomates présents à la soirée ont estimé que cette présentation vidéo a été excellente, du fait qu'ils ont vu à la fois toute la modernité de l'Angola, toutes les traditions ainsi que la nature absolument merveilleuse de ce pays. D'autres encore ont pensé que le peuple angolais a fait un lourd sacrifice pour pouvoir arracher son indépendance, d'où aujourd'hui le pays est devenu ce qu'il est.

Notons qu'une exposition photographique s'est tenue dans la galerie du mémorial où plusieurs photos ont illustré l'apogée de cette période historique de l'Angola. Une manière de raviver la mémoire collective et de rappeler le sacrifice consenti par le peuple angolais, treize ans durant, suite à la guerre armée des mouvements nationalistes: le MPLA, le FNLA et l'Unita, de 1961 à 1974, pour conquérir leur indépendance.