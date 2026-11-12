Congo-Kinshasa: COP31 à Antalya - Pour le Président Félix Tshisekedi, il n'y a pas de climat stable sans paix durable

insisté sur la nécessité d'assurer la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, de mettre fin aux trafics et de développer des activités économiques durables au bénéfice des communautés touchées par l'insécurité.

La contribution de la République démocratique du Congo aux efforts climatiques internationaux a également occupé une place importante dans cette intervention. Le Chef de l'État a rappelé que le territoire congolais abrite plus de 60 % des forêts du bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical de la planète et l'un des plus importants réservoirs de carbone au monde.

Cette richesse environnementale s'accompagne de plusieurs initiatives nationales, dont le Couloir vert Kivu-Kinshasa. Étendu sur plus de 540 000 kilomètres carrés, ce programme associe la préservation de la biodiversité, la promotion d'une agriculture durable, l'accès à une énergie propre et le désenclavement des territoires. Il ambitionne notamment de faire de la conservation des forêts une source de prospérité pour les populations locales et les peuples autochtones.

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Dans le domaine de l'énergie, le Président de la République a mis l'accent sur les perspectives offertes par les ressources hydroélectriques congolaises. Avec 3 349 sites répertoriés et un potentiel estimé à plus de 160 gigawatts, la RDC entend renforcer sa capacité de production électrique pour répondre aux besoins de son développement industriel et contribuer à l'intégration énergétique africaine.

Le projet Grand Inga figure parmi les infrastructures prioritaires évoquées par le Chef de l'État. Sa capacité de production, envisagée à terme à 42 000 mégawatts, doit permettre d'améliorer l'approvisionnement en électricité à l'échelle nationale et continentale.

« Dans le cadre du partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique, nous avons arrêté les choix nécessaires à son développement et engagé sa gouvernance conjointe », a précisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Cette ambition énergétique s'inscrit également dans une dynamique d'intégration économique régionale, notamment à travers le Corridor de Lobito.

Le Chef de l'État a, en outre, abordé les défis environnementaux liés à l'expansion des villes africaines. À ce sujet, il a présenté Kinshasa Kia Mona, un projet d'extension de la capitale congolaise sur 43 300 hectares à Maluku, qui intègre des principes de planification urbaine, de préservation de l'environnement et de mobilité multimodale.

Revenant sur les engagements pris par la communauté internationale, le Président de la République a souligné l'importance de donner une portée concrète aux objectifs de l'Accord de Paris, dix ans après son entrée en vigueur. Il a appelé les États à faire de cette nouvelle conférence une étape déterminante dans l'application des décisions climatiques.

« Dès lors, la COP31 doit être celle de la mise en oeuvre, celle où les promesses deviennent des actes. Le temps des annonces s'achève ; celui de la preuve doit lui succéder », a-t-il affirmé.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également défendu une participation accrue de l'Afrique aux mécanismes internationaux de transition écologique. Il a fait valoir que les ressources naturelles et le potentiel énergétique du continent doivent s'accompagner de retombées économiques concrètes pour les populations africaines.

Dans cette optique, la RDC appelle à la mise en place de partenariats équitables, à la mobilisation de financements accessibles et prévisibles ainsi qu'à des transferts effectifs de technologies.

Au terme de son intervention, le Chef de l'État a réaffirmé l'engagement de la République démocratique du Congo à contribuer à l'effort climatique mondial, en mettant ses ressources forestières, hydriques, agricoles et minières au service d'une transition écologique qui favorise également la paix, l'industrialisation et l'amélioration des conditions de vie des populations.