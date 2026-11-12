Tunisie: Emploi et mobilité - Le pays et l'UE misent sur les compétences, avec 45 millions d'euros de soutien européen

La formation professionnelle, l'adéquation des compétences aux besoins des entreprises et la mobilité professionnelle légale constituent les principaux leviers du Partenariat des talents entre la Tunisie et l'Union européenne.

À l'occasion du premier Forum d'information et d'orientation organisé hier, mercredi 11 novembre, à la Cité des sciences de Tunis, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a fait état de taux d'insertion professionnelle d'au moins 70 %, pouvant atteindre 100 % dans certaines spécialités. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, a confirmé un soutien financier européen d'environ 45 millions d'euros à travers plusieurs programmes, tout en reconnaissant que la question des visas demeure un enjeu déterminant pour concrétiser la mobilité circulaire.

Derrière les discussions institutionnelles sur les compétences et la mobilité, une préoccupation très concrète se dessine : comment permettre à un jeune Tunisien de trouver une formation correspondant à ses aspirations, d'acquérir des qualifications recherchées et, surtout, de transformer cet apprentissage en une véritable opportunité professionnelle ? C'est autour de cette problématique que s'est articulé le premier Forum d'information et d'orientation sur le Partenariat des talents Tunisie-Union européenne, organisé conjointement par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et la Délégation de l'Union européenne en Tunisie.

Pour Riadh Chaoued, la première réponse passe par une meilleure information des jeunes et une évolution de la perception de la formation professionnelle. "L'essentiel, aujourd'hui, est de mettre l'information à la disposition des jeunes, notamment sur les parcours qui peuvent les conduire à l'emploi. Le monde du travail ne s'intéresse plus uniquement aux diplômes, mais accorde une importance croissante aux compétences et aux savoir-faire", a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre estime ainsi nécessaire d'engager un travail de fond pour faire évoluer les représentations sociales associées aux différents parcours de formation. L'objectif est de permettre aux jeunes de considérer les filières professionnelles comme de véritables voies d'accès à l'emploi, plutôt que comme des choix par défaut. Cette orientation repose notamment sur les études sectorielles réalisées par le ministère, avec le concours de bureaux spécialisés, afin d'identifier les besoins des entreprises et les qualifications recherchées. Plusieurs secteurs ont été concernés, notamment les industries agroalimentaires, l'électronique et le transport.

Les résultats présentés par Riadh Chaoued font état de taux d'insertion professionnelle d'au moins 70 %, pouvant atteindre 100 % dans certaines spécialités, notamment la mécanique, l'électronique, l'informatique, le tourisme et les services. Des résultats que le ministre met en relation avec les besoins exprimés par les entreprises, en Tunisie comme à l'international, sans toutefois communiquer de ventilation détaillée par spécialité. "La formation ne doit pas être une fin en soi. Elle doit servir l'insertion, l'emploi et l'accès à un travail décent", a-t-il insisté.

Pour mieux anticiper ces besoins, le département s'appuie également sur une cellule de prospective chargée d'identifier les métiers et les qualifications qui seront demandés dans les prochaines années. Une démarche qui vise à rapprocher davantage les contenus de formation des réalités économiques et à éviter que les jeunes ne s'engagent dans des parcours sans débouchés suffisamment identifiés. Le ministre a, par ailleurs, rappelé que le secteur privé demeure le principal employeur et que la diversification des possibilités d'insertion constitue une nécessité. L'emploi salarié, l'initiative privée et les sociétés communautaires doivent ainsi compléter les perspectives offertes par la fonction publique.

Dans cette logique, il a évoqué une ligne de financement de cinq millions de dinars proposée dans le cadre du projet de loi de finances, destinée à soutenir la création de projets par les diplômés de l'enseignement supérieur et les jeunes issus des centres de formation professionnelle. Le ministère entend également promouvoir les notions d"'étudiant entrepreneur" et d'apprenant entrepreneur", afin de sensibiliser les jeunes à l'initiative économique avant même leur arrivée sur le marché du travail.

Le taux de chômage, ramené à 14,9 % au cours des deux dernières années selon le ministre, reste toutefois à un niveau jugé insatisfaisant par les autorités. "Nous ne sommes pas satisfaits de ce chiffre. Notre objectif est de poursuivre la réduction du chômage et de multiplier les possibilités offertes aux jeunes", a-t-il indiqué.

La mobilité circulaire, entre engagements européens et obstacle des visas

Au-delà de l'insertion sur le marché national, le partenariat avec l'Union européenne ouvre également des perspectives de mobilité professionnelle. Mais cette possibilité suppose des parcours organisés, des formations adaptées et des conditions administratives permettant aux candidats de concrétiser leurs projets. Sur ce volet, Riadh Chaoued a affirmé que la Tunisie avait honoré ses engagements dans le cadre des accords conclus avec ses partenaires européens. Il a néanmoins reconnu l'existence de difficultés liées, notamment à l'obtention des autorisations de travail et des visas.

"Lorsqu'un jeune s'engage dans un parcours de formation complémentaire à la suite d'une offre d'emploi, il faut que ce parcours aboutisse à des résultats concrets. Nous ne pouvons pas prendre des engagements envers nos jeunes, les accompagner dans une formation et les laisser ensuite sans perspective", a-t-il souligné.

Le ministre a précisé que ces formations complémentaires concernent aussi bien les compétences professionnelles de base que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail. Du côté européen, Giuseppe Perrone a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres, notamment la France, l'Allemagne et l'Italie, dans cette coopération. L'ambassadeur a indiqué que le Partenariat des talents visait à répondre simultanément aux besoins des marchés du travail tunisien et européen, en offrant aux jeunes des possibilités d'emploi et en développant les compétences recherchées des deux côtés de la Méditerranée.

Il a surtout insisté sur la notion de mobilité circulaire, qui constitue l'un des fondements de cette démarche : permettre aux jeunes Tunisiens d'acquérir une expérience et des compétences en Europe, avant de revenir mettre ce capital professionnel au service du développement de leur pays. "Il ne s'agit pas seulement de proposer des possibilités d'emploi en Europe. Nous voulons également favoriser la mobilité circulaire, afin que les jeunes puissent acquérir des compétences en Europe, puis revenir en Tunisie pour contribuer au développement durable de leur pays", a-t-il expliqué.

Sur le plan financier, Giuseppe Perrone a fait état d'un engagement européen d'environ 45 millions d'euros mobilisés à travers plusieurs programmes de coopération dans les domaines de la formation, de l'emploi et de la mobilité, citant notamment Thamm Plus et Erasmus+. Mais cette ambition se heurte encore à une difficulté majeure : les procédures de délivrance des visas. Interrogé sur les solutions envisagées, l'ambassadeur a reconnu que cette question constituait un élément central du dispositif.

"Les visas représentent une composante essentielle de la mobilité circulaire. Leur délivrance relève des États membres et de leurs ambassades respectives. Nous sommes en contact avec ces pays et leurs représentations diplomatiques pour trouver des solutions. Tout le monde comprend l'importance de cette question. Sans visas, la mobilité circulaire que nous souhaitons encourager ne pourra pas se concrétiser", a-t-il déclaré.

Une reconnaissance qui met en évidence l'un des principaux défis opérationnels du partenariat : transformer les possibilités annoncées et les parcours de formation en recrutements effectifs, sans que les procédures administratives ne compromettent les perspectives offertes aux candidats.

La formation agricole, un maillon concret du partenariat

Cette coopération ne se limite pas aux dispositifs de mobilité vers l'Europe. Elle intervient également en amont, dans les structures tunisiennes de formation, avec l'objectif de rapprocher les qualifications des besoins réels des entreprises. C'est notamment le cas du travail engagé avec l'Agence de vulgarisation et de formation agricoles (Avfa). Son directeur, Ikbel Mastouri, chargé des programmes de coopération internationale au sein de l'agence, a présenté les interventions prévues dans le cadre du projet de coopération évoqué sous l'appellation "Nexus".

Dans une déclaration accordée à La Presse de Tunisie, il a expliqué que le dispositif concerne sept centres de formation professionnelle agricole et de pêche relevant de l'Avfa. Il prévoit notamment la formation des formateurs, l'élaboration conjointe de modules pédagogiques et le renforcement des capacités des structures chargées de l'encadrement des centres, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan organisationnel et pédagogique.

"Nous travaillons essentiellement à rapprocher les compétences de la demande du marché de l'emploi. Le projet nous aide à adapter davantage nos formations aux besoins des entreprises, particulièrement dans les différentes chaînes de valeur agroalimentaires", a expliqué Ikbel Mastouri.

Des équipements doivent également être mis à la disposition des centres concernés, conformément aux besoins identifiés avec les structures partenaires. Pour l'Avfa, l'enjeu est donc de faire évoluer les dispositifs de formation agricole afin qu'ils répondent davantage aux réalités du secteur et aux qualifications attendues par les entreprises. Une démarche qui prend tout son sens dans un secteur où les besoins en compétences évoluent avec les transformations des activités agricoles et agroalimentaires.

Cette approche est également mise en avant par Sameh Elmoussi, responsable à l'Avfa, qui rappelle que l'agence dispose d'un réseau de 19 centres de formation agricole répartis sur le territoire national. La formation continue s'adresse notamment aux agriculteurs, aux entrepreneurs et aux personnes âgées de plus de 21 ans, tandis que la formation initiale propose différents parcours professionnels avec des possibilités de passerelles entre les niveaux de qualification.

"Nous participons à ce forum parce qu'il est important de connaître les métiers de demain. L'agriculture est un secteur essentiel pour la stabilité des sociétés. Notre rôle est de préparer les personnes que nous formons aux besoins du marché et de proposer des formations adaptées à la demande", a-t-elle indiqué.

Elle a également souligné l'intérêt de préparer les jeunes aux perspectives de mobilité circulaire, en veillant à ce que les formations dispensées correspondent aux compétences recherchées par les employeurs. Au-delà des annonces, des financements et des dispositifs de coopération, le défi reste ainsi de construire des parcours lisibles et accessibles, depuis le choix d'une spécialité jusqu'à l'obtention d'un emploi.

Car pour un jeune en quête d'insertion, la réussite d'un partenariat ne se mesure pas uniquement au nombre d'accords signés ou aux montants mobilisés, mais à la possibilité réelle de transformer une compétence acquise en une perspective professionnelle durable, en Tunisie ou à l'étranger.