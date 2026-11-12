Tunisie: Projets publics - 2.193 nouveaux chantiers lancés jusqu'à fin septembre 2026

Un audit global des projets publics dans les régions a permis de recenser au moins 5.870 projets, dont 2.557 achevés et entrés en exploitation, soit 43% du total, a indiqué le chef de cabinet de la cheffe du gouvernement, Moncef Hamdi.

S'adressant aux députés lors de la séance plénière conjointe tenue dans la nuit de mercredi à jeudi, consacrée à la mission de la présidence du gouvernement dans le projet de budget 2027, Hamdi a précisé que l'audit a été mené avec les services régionaux, le ministère de l'Intérieur, les ministères et les structures publiques concernés. Les données ont été collectées, vérifiées et actualisées sur la base du suivi de terrain et de la validation sectorielle, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, 2.193 nouveaux projets ont démarré jusqu'à fin septembre 2026, soit environ 37,6% des projets recensés. Les difficultés ont été levées pour 710 projets, dont la réalisation se poursuit alors que 367 projets butent encore sur des problèmes non résolus. Selon Hamdi, ces données permettent de distinguer le bilan réalisé du nouveau stock de projets, d'identifier les dossiers nécessitant un suivi particulier et de hiérarchiser les priorités.

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La plateforme nationale de suivi des projets publics comptait quelque 17.562 projets au 6 novembre 2026, a-t-il encore indiqué. Cette base de données unifiée permet de suivre l'état réel de chaque projet, son taux d'avancement, les procédures restantes, les difficultés enregistrées, les structures impliquées et les délais d'achèvement.

Tout en soulignant que la plateforme ne se limite pas au recensement, Hamdi a précisé qu'elle sert également d'outil de suivi continu pour repérer les blocages, arrêter les mesures pour les lever et orienter la coordination vers les projets prioritaires. Le suivi des projets publics est un axe essentiel des missions de la présidence du gouvernement, a-t-il affirmé, ajoutant que le succès des politiques de développement se mesure à l'achèvement des projets dans les délais et à leur transformation en infrastructures et services répondant aux besoins des citoyens, pas seulement aux crédits alloués.

Revenant sur la démarche adoptée par le gouvernement en matière de gouvernance des projets publics, Hamdi a indiqué que celle-ci repose sur la coordination entre les intervenants et l'identification des causes de blocage afin de lever les difficultés administratives, financières, foncières et techniques. Elle s'appuie également sur des comités régionaux et sectoriels créés sur arrêté de la cheffe du gouvernement afin de renforcer le suivi de terrain et rapprocher l'intervention des sites.

Hamdi a cité parmi les projets suivis des projets de santé, d'infrastructure et d'équipement, la Cité numérique d'Ennahli, la protection contre les glissements de terrain à Sidi Bou Saïd et le stade olympique d'El Menzah. Le marché de production du Centre a atteint l'étape de sélection d'un bureau d'assistance et d'appui, chargé d'aider au choix des entreprises réalisatrices. Il a également évoqué la commission des grands projets présidée par la cheffe du gouvernement qu'il a présenté comme un mécanisme-clé pour traiter les dossiers stratégiques et complexes.

Tout en rappelant que le décret du 24 octobre 2024 a instauré un cadre spécifique régissant les méga-projets publics, Hamdi a expliqué que ce texte permet de retenir, projet par projet, la formule la plus adaptée, dans le respect de la transparence, de la concurrence et de la bonne gestion des deniers publics. Le commission a examiné 26 projets et retenu 20 dans son champ d'intervention. elle a approuvé 44 marchés relatifs à 12 projets, impliquant 29 entreprises et bureaux d'études, a-t-il encore précisé.

Tout en soulignant le rôle central de la présidence du gouvernement dans la conduite des réformes horizontales, Hamdi a indiqué que ces missions, conformes au plan de développement 2026-2030, couvrent l'accélération des projets publics, le renforcement du contrôle, la gouvernance des entreprises publiques, la simplification des procédures, la transition numérique et la qualité des services publics. Elles incluent aussi la mise à niveau des ressources humaines et de la formation dans la fonction publique afin de renforcer la capacité de l'Etat à planifier, exécuter et évaluer.