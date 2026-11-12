Tunisie: Énergie - Ansaldo Energia souhaite renforcer sa présence en Tunisie

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, s'est entretenu, mercredi 11 novembre, avec l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, accompagné d'une délégation de l'entreprise italienne « Ansaldo Energia ».

La rencontre a permis d'examiner les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie et l'exploration de nouvelles opportunités de partenariat dans le domaine de la production d'électricité, selon un communiqué publié mercredi. Les discussions ont également permis de passer en revue les activités de l'entreprise italienne en Tunisie et les moyens de renforcer sa présence au cours de la période à venir.

L'accent a été mis sur l'expertise de la société en ingénierie énergétique et en systèmes de turbines, à travers sa contribution à la modernisation des centrales de production de l'électricité et au développement de leurs infrastructures. Zouari a salué à cette occasion la dynamique qui caractérise la coopération tuniso-italienne, réaffirmant la volonté de la porter à un palier supérieur, à travers le développement de projets énergétiques conjoints.

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Il a exprimé la disposition du ministère à apporter l'accompagnement et le soutien nécessaires aux entreprises italiennes afin de favoriser la pérennité et l'extension de leurs activités. Pour sa part, le vice-président de la société chargé de l'Europe du Sud et de l'Afrique, Stefano Borsarelli, a réitéré la disposition d'Ansaldo Energia à poursuivre la concertation et la coordination pour concrétiser les opportunités de partenariat en projets opérationnels qui sont à même de renforcer le partenariat bilatéral et ses perspectives.

Fondée en 1853, la société « Ansaldo Energia » est spécialisée dans la construction de turbines à gaz destinées aux centrales électrique Présente en Tunisie depuis plus de trente ans, la société italienne a contribué à la réalisation de plusieurs centrales de production d'électricité à travers le pays, notamment à Tunis, Sousse et Gabès.