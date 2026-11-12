Tunisie: Affaire Al Karama Holding - Jusqu'à huit ans de prison pour l'ancien PDG et un ancien responsable

12 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, hier, l'ancien président-directeur général d'Al Karama Holding et un ancien responsable à huit ans de prison chacun, dans une affaire portant sur des soupçons d'abus de fonction et de préjudice causé à l'administration.

Un ancien magistrat ainsi que plusieurs autres accusés ont été condamnés à trois ans de prison, tandis que la juridiction a prononcé un non-lieu en faveur de plusieurs autres prévenus, selon une source judiciaire citée par Diwan FM.

L'affaire porte sur des accusations d'exploitation de la qualité d'agent public en vue d'obtenir, pour soi-même ou pour autrui, un avantage indu, de préjudice causé à l'administration et de complicité dans ces faits.

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