Tunisie: Motos - Bientôt un cahier des charges qui réglemente le secteur

Les motocyclettes sont impliquées dans 50 % des accidents de la circulation en Tunisie, a indiqué, jeudi 12 novembre 2026, le chef du bureau de coordination et de communication de l'Observatoire National de la Sécurité Routière, le colonel-major Chamseddine Al Adouani.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé que le nombre d'accidents de la route a enregistré une baisse de 17 %, tandis que celui des blessés a diminué de 12 %. En revanche, le nombre de décès a augmenté de 10 %. Le responsable a également annoncé la publication prochaine d'un nouveau cahier des charges visant à réglementer la vente, la fabrication et le montage des motocyclettes, ainsi qu'à encadrer leurs circuits de distribution et d'importation.

Il a souligné que les motocyclettes doivent être considérées comme des moyens de transport et non comme de simples marchandises. À ce titre, leur importation sera exclusivement réservée aux concessionnaires agréés. Leur commercialisation ne sera donc plus autorisée dans les magasins spécialisés dans la vente d'équipements électroménagers. Concernant les activités de fabrication et de montage, Chamseddine Al Adouani a précisé qu'elles seront placées sous la supervision du ministère de l'Industrie et que les autorisations seront accordées uniquement aux professionnels du secteur.

Le nouveau cahier des charges prévoit également plusieurs obligations, notamment la présentation du permis de conduire et de la carte grise, le port obligatoire d'un casque de protection conforme aux normes internationales, ainsi que l'encadrement des services après-vente.

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