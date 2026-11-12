Tunisie: Viandes blanches - Des réductions de prix annoncées à Ariana dès ce week-end

Des réductions des prix des viandes de volaille seront appliquées durant le week-end prochain chez les commerçants de détail du marché municipal d'Ariana-ville et dans ses environs, a annoncé mercredi le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, Ibrahim Nefzaoui.

Intervenant sur Diwan Fm, Nefzaoui a précisé que les prix de vente au public seront fixés à 7 500 millimes le kilogramme de poulet prêt à cuire, 9 000 millimes le kilogramme de cuisses de poulet et 12 000 millimes le kilogramme de blancs de poulet.

Il a également indiqué que cette opération promotionnelle sera étendue à plusieurs autres régions du pays. Une opération similaire pourrait notamment être organisée le week-end suivant au marché de Bab Jebli, dans le gouvernorat de Sfax.