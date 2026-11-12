Tunisie: Après sa pause maternité, Ons Jabeur prépare son retour pour 2027

12 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur, ancienne numéro 2 mondiale, espère faire son retour sur le circuit de la Women's Tennis Association (WTA) en 2027, après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour vivre sa maternité.

La Tunisienne s'était éloignée de la compétition l'année dernière, après son élimination au premier tour de Wimbledon, en raison de blessures et d'un épuisement physique. Elle avait par la suite prolongé sa période d'absence. Dans une déclaration accordée au quotidien The National, publiée mercredi 11 novembre, la joueuse de 32 ans a exprimé son souhait de retrouver prochainement les courts, sans toutefois avancer de date précise.

« J'espère revenir à la compétition, idéalement l'année prochaine. Je ne connais pas encore la date exacte, mais ce sera très bientôt », a-t-elle indiqué. Ons Jabeur a également expliqué qu'elle poursuivait son adaptation aux changements physiques liés à la maternité. Elle a toutefois assuré de sa détermination à reprendre la compétition et à poursuivre sa carrière sur le circuit professionnel pendant encore plusieurs années avant de prendre sa retraite.

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La joueuse tunisienne compte cinq titres sur le circuit WTA. Elle a également marqué l'histoire du tennis en 2022 en devenant la première joueuse arabe à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elle avait alors terminé finaliste de Wimbledon, face à la Kazakhe Elena Rybakina.

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