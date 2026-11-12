Afrique: Football/CAN 2027 - Le pays domine largement le bilan de ses confrontations face à la Libye

Les sélections tunisienne et libyenne de football se sont affrontées à 33 reprises par le passé, dans le cadre de rencontres officielles et amicales, toutes compétitions confondues. La sélection tunisienne compte 20 victoires contre 6 pour son homologue libyenne, tandis que 7 rencontres se sont soldées par un match nul.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 28 mars, à Benghazi, dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN). La Tunisie s'était alors imposée sur le score de 1-0.

Plusieurs joueurs de renom ont marqué ces confrontations au fil des années. Côté tunisien, figurent notamment Wahbi Khazri, Youssef Msakni et Zied Jaziri, tandis que Jihad Al-Muntasir, Hamdou Elhouni et Al-Musrati ont notamment porté les couleurs de la sélection libyenne.

Les deux sélections se retrouveront vendredi prochain à partir de 17h00, au stade Taïeb Mhiri de Sfax, pour le compte de la troisième journée des qualifications à la CAN 2027.