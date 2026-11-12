Tunisie: Vient de paraître - Que fais-tu dans la vie ? De Mourad Daoud

En douze nouvelles qui s'égrènent comme au fil d'un chapelet, des destins se croisent, pour composer des récits de vie poignants. Sous le titre de « Que fais-tu dans la vie ? », Mourad Daoud, jeune quadra, consultant indépendant auprès d'institutions financières, publie son premier recueil de nouvelles, aux Éditions Leaders. Soigneusement écrit, il révèle un talent littéraire qui s'affirme.

Chaque nouvelle est nouée autour d'intrigues rebondissantes, imprégnées d'émotions. Les personnages sont délicatement choisis et leurs portraits, dressés avec des détails marquants. Le sens de l'observation, l'enchainement des dialogues, et l'évocation du vécu s'écoulent fluidement. L'ensemble se lit comme une exploration de l'âme humaine dans sa pluralité.

Ils sont surtout Tunisiens mais il y a également des Suisses, des Français, des Belges... On retrouve des hommes et des femmes, des couples, et des solitaires. Ils sont entrepreneurs, ouvriers, expatriés, syndicalistes, cadres ou simplement en train de chercher leur place. Des personnages, des origines et des parcours très différents. Des histoires qui se lisent seules, mais un univers où les chemins aiment se croiser.

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À 45 ans, Mourad Daoud, issu d'une grande école d'ingénieurs en informatique & mathématiques appliquées, s'est également formé à la finance internationale à HEC Paris. Il aligne un long parcours entre Tunis, Paris, Londres... Derrière ce profil se cache une passion profonde pour les lettres et l'écriture.