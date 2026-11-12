Tunisie: Hafidha Kara Bibane, l'insoumise des lettres tunisiennes

Dans une société où les idées, les livres et les rêves peuvent devenir suspects, Hafidha Kara Bibane (Bint El Bahr) a choisi d'écrire. Avec دروب lلفرlر, ( Douroub al firar), l'écrivaine tunisienne livre bien plus qu'un roman : une réflexion lucide sur la liberté, la peur et la résistance de l'esprit face à tous les dogmes. Plus de vingt ans après sa parution, l'oeuvre demeure d'une saisissante actualité.

Lecteur presque exclusivement francophone, je n'avais jusque-là abordé l'univers de Hafidha Kara Bibane qu'à travers les échos de sa réputation. La rencontre avec دروب lلفرlر fut le fruit du hasard. Mais certains hasards sont de ceux qui marquent durablement un parcours de lecteur. Attiré par le nom de l'écrivaine et par la place qu'elle occupe dans les lettres tunisiennes, j'ai ouvert le livre avec curiosité ; je l'ai poursuivi avec admiration. Dès les premières pages, une voix singulière s'imposait : libre, exigeante, profondément humaine. Une voix qui, loin de se contenter de raconter une histoire, interroge le monde et ses renoncements.

Fuir l'invisible

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À première vue, le titre دروب lلفرlر (Les chemins de la fuite) évoque l'évasion. Pourtant, au fil de la lecture, le lecteur découvre que la véritable fuite n'est ni géographique ni matérielle. Elle est intérieure. L'héroïne, Chouroud, cherche moins à quitter un lieu qu'à échapper à un ensemble de contraintes invisibles : la peur, les interdits, les conventions sociales et les dogmes qui emprisonnent les consciences. Le roman pose alors une question universelle : peut-on réellement fuir lorsque la prison se trouve au coeur même de la société et parfois au fond de soi-même ? Cette interrogation traverse tout le texte et lui confère une portée qui dépasse largement le cadre d'une histoire individuelle.

Chouroud, mémoire d'une société

L'un des aspects les plus remarquables de l'oeuvre réside dans la construction de son personnage central. Chouroud n'est pas seulement une femme confrontée aux contraintes de son époque. Elle devient progressivement le symbole d'une société tout entière, écartelée entre modernité et conservatisme, aspirations individuelles et pression collective. Sous la plume de Hafidha Kara Bibane, la condition féminine cesse d'être un sujet particulier pour devenir une question fondamentale portant sur la liberté humaine.

Le destin de cette héroïne rappelle que toute société qui limite l'émancipation des femmes finit par restreindre sa propre capacité à évoluer.

Les nouveaux visages de l'interdit

Parmi les thèmes majeurs du roman figure la critique de toutes les formes d'intolérance. De larges passages évoquent un univers où les rêves, les idées nouvelles, les livres et même la poésie deviennent suspects. La liberté paraît constamment menacée par des mécanismes de contrôle qui agissent au nom de la morale, de la politique ou du religieux. L'autrice ne s'attaque pas à la foi elle-même. Elle vise plutôt les dérives qui transforment la religion en instrument de domination et de peur. Cette nuance est essentielle. Chez elle, la spiritualité est associée à la beauté, à la tendresse et à l'ouverture. À l'inverse, le fanatisme apparaît comme une négation de l'humain. Il y a là une pensée profondément humaniste qui irrigue l'ensemble de son oeuvre.

Le roman d'une Tunisie en mutation

À travers ses personnages et ses décors, دروب lلفرlر constitue également un témoignage sur une période complexe de l'histoire contemporaine tunisienne. L'atmosphère évoquée dans certains passages est faite de tensions politiques, d'incertitudes et de désenchantement. Les arrestations, les procès, les divisions idéologiques et la peur collective apparaissent en arrière-plan du récit. Cependant, Hafidha Kara Bibane ne se contente jamais du réalisme documentaire. Son regard demeure celui d'une romancière. Les événements historiques deviennent la matière d'une réflexion plus vaste sur la fragilité de la liberté et sur les moyens de la préserver.

Ecrire pour résister

Peut-être est-ce là le véritable message du roman. Face aux interdits, face aux violences symboliques et aux mécanismes d'exclusion, il reste la parole. L'écriture occupe dans l'univers de Hafidha Kara Bibane une fonction presque salvatrice. Les livres, les poèmes, l'imaginaire et la mémoire apparaissent comme des espaces de résistance où l'être humain peut encore affirmer sa singularité. Cette conviction explique sans doute pourquoi ses personnages continuent de rêver même lorsqu'ils semblent vaincus.

L'une des grandes réussites de دروب lلفرlر réside dans son écriture. Le lecteur découvre la richesse des images, la musicalité de la langue et la délicatesse avec laquelle l'autrice parvient à exprimer la douleur sans jamais sombrer dans le pathos. La pluie, la mer, la lumière, les ombres et les saisons composent un paysage intérieur où chaque élément acquiert une portée symbolique. Cette poésie contribue à faire du roman non seulement un texte engagé, mais également une oeuvre littéraire d'une grande sensibilité.

Le manifeste de l'insoumission

Avec le recul, دروب lلفرlر apparaît comme une véritable synthèse de l'univers intellectuel de Hafidha Kara Bibane. On y retrouve les thèmes qui traverseront ou accompagneront l'ensemble de son parcours : le refus de l'obscurantisme, la défense de la liberté créatrice, la dénonciation des exclusions, l'attention portée aux femmes, ainsi qu'une confiance inébranlable dans le pouvoir de la littérature.

Plus de vingt ans après sa publication, Douroub El Firar conserve une résonance intacte. Les chemins de la fuite qu'il explore conduisent moins à l'évasion qu'à la conquête d'une liberté intérieure. S'il fallait choisir une porte d'entrée dans l'univers de Hafidha Kara Bibane, ce roman s'imposerait naturellement : on y retrouve la liberté, la mémoire, la condition féminine et la résistance aux dogmatismes. C'est dans cette rencontre entre l'intime et le politique, entre la poésie et la résistance, que réside la force durable de son oeuvre.