Tunisie: Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue opérant entre Sousse et Kairouan

12 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Les unités de la sûreté nationale de Sousse-Ville ont démantelé, à l'aube du jeudi 12 novembre 2026, un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants en milieu jeune et opérant entre les gouvernorats de Sousse et de Kairouan, a annoncé la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Selon la même source, cette opération a été menée à la suite d'un important travail de renseignement et d'investigations sur le terrain. Elle a permis l'arrestation du principal membre du réseau, classé dangereux et faisant l'objet de plusieurs avis de recherche émis par différentes unités sécuritaires pour des affaires liées au trafic de drogue.

Une quantité importante de cocaïne et de cannabis, destinée notamment à être écoulée dans les boîtes de nuit de la région, a également été saisie.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier et d'arrêter les autres membres du réseau, avant leur présentation devant la justice.

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