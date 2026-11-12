Congo-Kinshasa: La guerre se poursuit au Sud-Kivu malgré les efforts diplomatiques

Kinshasa — Malgré les pressions diplomatiques exercées par l'administration de Donald Trump, les combats se sont intensifiés dans le Sud-Kivu, province orientale de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon un communiqué transmis à l'Agence Fides par l'ACMEJ (Association contre le Mal et pour l'Encadrement de la Jeunesse), une organisation de défense des droits de l'homme basée dans la plaine de la Ruzizi, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2026, le village de Katogota, situé dans la plaine de la Ruzizi, a été le théâtre d'affrontements entre les soldats des FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo), en collaboration avec les milices progouvernementales Wazalendo, et les combattants du FRN (Front pour la refondation de la nation, anciennement M23-AFC ; voir Fides 13/10/2026), soutenus par leurs alliés rwandais.

Ces affrontements, au cours desquels des armes lourdes et légères ont été utilisées, ont provoqué la fuite de la population civile vers les villages voisins de Kamanyola, Luvungi et Sange. D'autres habitants ont quant à eux cherché refuge dans la ville d'Uvira.

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La note de l'ACMEJ souligne que « les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés dans les pays voisins continuent de vivre dans la misère. En fuite depuis plus d'un an, ils ne comprennent pas pourquoi leurs souffrances perdurent, alors que l'insécurité persistante continue de les empêcher de retourner dans leurs villages respectifs ».

Le 19 novembre, en Suisse, les délégations du Rwanda et de la République démocratique du Congo devraient se rencontrer pour tenter de mettre fin aux hostilités entre les forces congolaises et celles du FRN, soutenues par l'armée rwandaise. Il subsiste toutefois de profondes divergences entre les deux parties quant aux modalités du retrait des troupes rwandaises et à la neutralisation des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), un groupe armé rebelle composé principalement de combattants d'ethnie hutu, actif depuis plus de 25 ans dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Les FDLR sont considérées par Kigali comme l'une des principales « forces négatives » de la région des Grands Lacs et comme une menace pour la sécurité nationale. Leur présence est souvent invoquée par les autorités rwandaises pour justifier des interventions et des opérations militaires sur le territoire congolais.

L'administration Trump (voir Fides 27/6/2025) s'est engagée dans une médiation entre les parties, en collaboration avec le Qatar (voir Fides 21/7/2025). Tant les États-Unis que ce petit État du golfe Persique ont des intérêts importants dans le secteur minier de l'est de la République démocratique du Congo.