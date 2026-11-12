Egypte: Dans les rues du Caire, la mission comme rencontre, écoute et fraternité

Le Caire — Après de longs mois de sécheresse, la pluie est enfin tombée au Caire. Il a suffi de cinq minutes de bruine pour susciter la joie des enfants et faire résonner l'école paroissiale de cris de joie.

« Un événement plus unique que rare : tout le monde sur les balcons pour admirer ce petit miracle, une bénédiction capable de purifier l'air et de le débarrasser au moins un peu de la poussière et du sable », raconte le diacre Anselmo Fabiano, de la Société des Missions africaines (SMA). « Ici, la mission se poursuit entre les bancs d'école et les rues bondées de cette ville. »

De retour au Caire en octobre dernier (voir Fides 20/10/2026), le missionnaire partage avec l'Agence Fides certains aspects de son expérience dans le quartier populaire de Shoubra, où il poursuit son service missionnaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il y a quelques semaines, nous avons accueilli chez nous, avec une grande joie, un nouveau confrère de la SMA, le père Pequice, qui partagera avec nous la mission en Égypte », raconte-t-il. Parallèlement, il poursuit son apprentissage de l'arabe classique, avec de premiers progrès encourageants. « Chaque soir, avant la messe, avec l'aide de quelques paroissiens, je m'entraîne à lire l'Évangile avec plus d'aisance. J'ai l'impression de redevenir enfant, quand j'avais du mal à assembler les syllabes pour lire certains mots et que, une fois arrivé à la fin du texte, je poussais un grand soupir de soulagement. »

« C'est tout à fait vrai que la mission, c'est aussi savoir redevenir comme des enfants, tout réapprendre depuis le début et se réjouir des petites choses de chaque jour », souligne le diacre. « Chaque jour, je découvre que la mission, c'est aussi une attente patiente, un temps de préparation et de service silencieux et discret. Elle est faite de petits gestes qui, pourtant, continuent d'être des signes vivants de la présence du Seigneur ressuscité ».

Dans ce cheminement, Anselmo n'est pas seul. « À l'école, nous sommes près d'une vingtaine de religieux, de religieuses et de laïcs venus des quatre coins du monde. C'est une véritable expérience de fraternité universelle, où tous les continents sont représentés. Nous sommes unis par le désir d'apprendre une langue si difficile afin de pouvoir nous mettre au service des Églises du monde arabe. Nous nous soutenons mutuellement et cheminons ensemble. C'est une belle expérience d'Église : nous sommes tous différents, mais unis par une seule et même mission ».

Par rapport aux autres étudiants, le diacre peut compter sur une familiarité toujours plus grande avec l'arabe égyptien, ce qui lui permet d'entrer plus facilement en relation avec la population locale. « Je parviens à discuter avec les gens, à me faire comprendre, à nouer des relations et des amitiés. Car la mission passe aussi par un verre de thé bu en compagnie des aînés du quartier, quelques coups de ballon avec les enfants de la rue, une petite conversation avec les marchands du marché ou avec le contrôleur du métro. »

La vie quotidienne de Shoubra défile sous ses yeux, suscitant un regard attentif et bienveillant. « J'observe avec curiosité les personnes que je croise : les enfants qui se rendent à l'école dans des minibus bondés, voire surpeuplés ; les pauvres qui cherchent quelque chose à manger parmi les déchets ; les marchands qui crient les prix de leurs produits pour gagner leur vie. C'est une vie qui défile rapidement sous mes yeux, qui cherchent à chérir chaque instant et à le transformer en prière ».

« C'est cela aussi, la mission : que la vie devienne prière et que la prière devienne vie », conclut le missionnaire.