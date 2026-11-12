Congo-Kinshasa: Ebola - L'OMS alerte sur l'impact de l'insécurité sur la riposte

L'insécurité grandissante dans certaines zones touchées par l'épidémie d'Ebola constitue désormais l'un des principaux obstacles aux efforts de riposte en République démocratique du Congo (RDC). Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tiré la sonnette d'alarme jeudi 12 novembre, dénonçant les attaques visant les civils, les structures sanitaires et le personnel de santé.

Dans une publication sur son compte X, le responsable de l'OMS indique que 66 civils, dont trois agents de santé, ont été tués lors de l'attaque perpétrée la semaine dernière à Cantine-Aloya, dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu. Il précise également que trois structures sanitaires ont été pillées puis incendiées au cours de cette attaque.

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, ces violences ont de lourdes conséquences sur les opérations de lutte contre Ebola. Plus de mille personnes identifiées comme contacts de malades sont actuellement introuvables, tandis que trois cas confirmés d'Ebola restent sans nouvelles.

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Le directeur général de l'OMS rappelle par ailleurs qu'en province de la Tshopo, une infirmière a été tuée et un autre agent de santé grièvement blessé il y a deux semaines alors qu'ils intervenaient dans le cadre d'une alerte liée à Ebola.

Il évoque également une série d'autres incidents sécuritaires ayant affecté la riposte ces dernières semaines. Parmi eux figurent la découverte d'une grenade à proximité d'un bureau de zone de santé, des tirs entendus près d'un centre de traitement Ebola, une tentative d'incendie criminel contre une autre structure sanitaire, ainsi que des jets de pierres visant un véhicule chargé d'effectuer des enterrements sûrs et dignes.

Des menaces directes contre des agents de santé ont également été signalées.

Pour le patron de l'OMS, ces actes de violence compromettent gravement les efforts de lutte contre l'épidémie. Ils limitent l'accès humanitaire aux zones affectées, perturbent les activités de surveillance sanitaire et retardent les interventions rapides auprès des communautés exposées.

Selon lui, cette situation offre un avantage au virus et complique davantage la maîtrise de l'épidémie dans les provinces touchées. Les autorités sanitaires et leurs partenaires poursuivent néanmoins leurs efforts pour maintenir les opérations de riposte malgré un contexte sécuritaire de plus en plus difficile.