Congo-Kinshasa: La société civile de Mahagi dénonce une disparité tarifaire sur les produits pétroliers aux postes douaniers de Mahagi et d'Aru

La société civile/Forces vives de Mahagi dénonce une inégalité tarifaire dans le dédouanement des produits pétroliers entre les postes frontaliers de Mahagi et d'Aru, en Ituri. Dans une correspondance datée du 9 novembre 2026 et adressée au ministre de l'Économie nationale, dont Radio Okapi a reçu une copie mercredi 11 novembre, cette structure citoyenne affirme que cette situation contribue à la hausse du prix du carburant dans le territoire de Mahagi.

Selon ce document, un camion-citerne transportant des produits pétroliers est soumis au paiement de 23 000 dollars américains au poste douanier de Mahagi, contre seulement 11 000 dollars au poste frontalier voisin d'Aru.

Après une enquête menée au poste frontalier de Goli, à Mahagi, la société civile affirme avoir constaté depuis plus d'un mois l'absence de camions-citernes transportant du carburant vers cette partie de l'Ituri. Elle attribue cette situation à ce qu'elle qualifie de surfacturation appliquée par la Direction générale des douanes et accises (DGDA).

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Pour les acteurs de la société civile de Mahagi, cette différence de taxation est à l'origine de l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Selon elles, le litre d'essence est vendu à environ 2,5 dollars américains à Mahagi, contre 1,5 dollar à Aru. La structure citoyenne estime que cette disparité pénalise les consommateurs et les opérateurs économiques de Mahagi, tout en favorisant le détournement du trafic commercial vers le poste frontalier d'Aru.

Son coordonnateur, Innocent Wabekudu, appelle les autorités à harmoniser les pratiques douanières dans la province.

« N'est-ce pas là une injustice qui marginalise la population du territoire de Mahagi ? Nous demandons au directeur provincial de la DGDA en Ituri de normaliser sa politique de gestion de la douane », plaide-t-il.

La société civile accuse par ailleurs le directeur provincial de la DGDA en Ituri d'entretenir volontairement cette situation pour des intérêts personnels, une accusation que l'intéressé n'a pas encore commentée. Contacté par Radio Okapi, le directeur provincial de la DGDA en Ituri, Félix Kitenge, n'avait pas encore réagi au moment de la publication de cet article, malgré plusieurs tentatives pour recueillir sa version des faits.