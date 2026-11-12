Congo-Kinshasa: L'administrateur militaire de Lubero appelle la population à faire confiance aux FARDC

L'administrateur militaire du territoire de Lubero, au Nord-Kivu, le colonel Alain Kiwewa Mitela, appelle la population à renouveler sa confiance envers les Forces armées de la RDC (FARDC). Il a lancé cet appel mercredi 11 novembre, à l'issue de la réunion territoriale de sécurité, dans un contexte marqué par la recrudescence des massacres de civils attribués aux rebelles ADF dans le secteur de Bapere et une partie de la chefferie de Baswagha.

À cette occasion, l'autorité militaire a condamné les violences enregistrées dans ces entités du nord-ouest du territoire de Lubero. Elle a également assuré que les gouvernements national et provincial avaient pris des mesures pour renforcer les dispositifs de sécurité et protéger les populations civiles.

« Je voudrais rassurer cette population que nous avons nos forces de défense qui sont là, que ce soit le gouvernement national ou provincial, qui ont un oeil regardant par rapport à cette insécurité. Nous devons vraiment collaborer et avoir confiance, une confiance totale. Nous n'avons pas une autre armée que la nôtre, donc c'est ce que la population doit comprendre », a déclaré le colonel Alain Kiwewa Mitela.

Plus de 30 civils tués et des biens détruits

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L'administrateur militaire a fait état de plus de 30 civils tués dans les récentes violences. Il a également évoqué l'incendie de plusieurs maisons, le pillage et l'incendie de pharmacies ainsi que de boutiques.

« Nous avons totalisé pratiquement plus de 30 civils qui ont été tués, plusieurs maisons incendiées également, ainsi que des pharmacies pillées et incendiées, et des boutiques également. Je transmets mes très sincères condoléances à cette population du secteur de Bapere et à une partie de la chefferie de Baswagha », a-t-il indiqué.

Les FARDC et les UPDF mobilisées

Face à cette situation, le colonel Alain Kiwewa Mitela a assuré que les forces de défense congolaises, avec l'appui de leurs alliés ougandais, étaient mobilisées pour faire face à la menace des ADF. « Je les rassure qu'en ce qui concerne les ADF, nous avons nos forces de défense et nos alliés, les UPDF, qui sont déjà derrière cette situation », a-t-il ajouté.

L'administrateur militaire a ainsi appelé les habitants à collaborer avec les forces de sécurité et à leur faire confiance dans la lutte contre les groupes armés qui continuent de menacer les populations dans le territoire de Lubero.