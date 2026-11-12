Congo-Kinshasa: 12 civils tués dans de nouvelles attaques attribuées aux ADF à Mambasa

Au moins douze civils ont été tués mercredi 11 novembre dans quatre villages de la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mambasa (Ituri), lors de nouvelles attaques attribuées aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF). Ce nouveau bilan porte à environ 23 le nombre de personnes tuées depuis dimanche dans cette partie de la province.

Selon des autorités coutumières locales, un groupe de combattants ADF a fait irruption mercredi matin dans les villages de Mingazi, Amani, Lelesi et Mitume. Les assaillants ont ciblé les habitants de ces localités, faisant au moins douze morts.

Les mouvements de ces rebelles continuent également d'être signalés dans plusieurs villages environnants, où la population vit dans la crainte de nouvelles incursions.

D'après la société civile de Mambasa, onze autres civils, en majorité des agriculteurs, ont été tués dans des attaques attribuées aux ADF depuis dimanche dernier. Cette structure déplore une recrudescence des violences sur les quatre principaux axes du territoire.

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Des acteurs de la société civile pensent que les rebelles auraient installé plusieurs bastions dans la région, compliquant les opérations de l'armée congolaise. Malgré cette situation, la société civile reconnaît les efforts fournis par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), notamment dans la zone de Nduye.

Ces opérations ont permis de démanteler certaines positions des ADF et de rétablir la circulation entre le territoire de Mambasa et celui de Watsa, dans la province voisine du Haut-Uélé, indique John Vulevero, acteur de la société civile locale.

Par ailleurs, les rebelles multiplieraient leurs incursions contre des populations civiles, notamment dans le secteur de Manya, situé sur l'axe routier menant vers Bunia.

De leur côté, des sources militaires affirment que les FARDC poursuivent des opérations de ratissage dans les zones de Nduye, Biakato et jusque dans la forêt de Bakaiko. L'objectif est de neutraliser les combattants ADF, présentés comme étant en débandade, et de rétablir durablement la sécurité afin de permettre aux habitants de reprendre leurs activités normales.

Malgré ces opérations militaires, l'insécurité continue de peser lourdement sur les populations civiles, qui restent les principales victimes de cette nouvelle vague de violences dans le territoire de Mambasa.