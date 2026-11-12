Congo-Kinshasa: La MONUSCO appuie la fabrication de produits d'hygiène à la prison centrale de Bunia

La Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a lancé, mercredi 11 novembre, un projet de formation et de fabrication de produits d'hygiène à la prison centrale de Bunia, en Ituri. Cette initiative vise à améliorer les conditions sanitaires des détenus, tout en développant leurs compétences pratiques en vue de leur autonomisation et de leur réinsertion sociale.

Porté par l'Unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, ce projet intervient dans un contexte marqué par la surpopulation carcérale et la promiscuité au sein de cet établissement pénitentiaire.

45 détenus et cinq agents pénitentiaires concernés

Doté d'un financement d'environ 40 000 USD, le projet prévoit de renforcer les capacités de 45 détenus et de cinq membres du personnel pénitentiaire. Les bénéficiaires seront formés à la fabrication de plusieurs produits d'hygiène, notamment du savon liquide, de l'eau de Javel et du gel hydroalcoolique.

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Selon Patrick Mwanaweka, responsable du projet, cette initiative vise notamment à améliorer l'environnement sanitaire de la prison et à prévenir les risques de propagation des maladies, dans un contexte marqué par la riposte contre la maladie à virus Ebola.

Le projet comporte également un volet entrepreneurial destiné à favoriser le développement d'activités génératrices de revenus et à préparer la réinsertion sociale des bénéficiaires.

« Le souci est d'apprendre aux bénéficiaires à fabriquer du savon liquide en vue de sa commercialisation. Nous leur transmettons également des notions d'entrepreneuriat », a expliqué Patrick Mwanaweka.

Les bénéficiaires misent sur leur autonomisation

Les détenus concernés accueillent favorablement cette initiative, qu'ils considèrent comme une occasion d'acquérir des compétences susceptibles de leur être utiles après leur libération.

L'un des bénéficiaires estime que cette formation pourrait lui permettre de contribuer aux besoins de sa famille et de mieux préparer son retour dans la société.

« C'est un projet pour toute ma vie et pour aider ma famille. Oui, je suis en prison et il y a de la souffrance. Mais une fois sorti d'ici, je serai important pour la société », a-t-il déclaré.

À travers cette initiative, la MONUSCO entend contribuer à l'amélioration des conditions de détention à la prison centrale de Bunia, notamment par le renforcement des pratiques d'hygiène et le développement des compétences professionnelles des détenus.