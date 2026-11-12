Togo: La recherche sort des laboratoires

Fini la recherche coupée du terrain. À la rentrée doctorale de l'Université de Lomé, le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur, Gado Tchangbédji, a annoncé que les thèses devront désormais répondre en priorité aux besoins économiques.

Fini la recherche coupée du terrain. À la rentrée doctorale de l'Université de Lomé, le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur, Gado Tchangbédji, a annoncé que les thèses devront désormais répondre en priorité aux besoins économiques, sociaux et technologiques du Togo.

Trois domaines sont mis en avant : l'agriculture face au changement climatique, la valorisation des matériaux locaux et l'intelligence artificielle appliquée aux langues nationales et à l'administration.

Le gouvernement veut aussi rapprocher les universités du secteur privé. L'objectif est que la moitié des licences professionnelles et la totalité des masters professionnels soient proposés en partenariat direct avec les entreprises. Les formations doctorales sont invitées à suivre le même chemin.