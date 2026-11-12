Tanzanie: Nomination d'un Évêque auxiliaire de Mwanza

11 Novembre 2026
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé Évêque auxiliaire de l'Archidiocèse de Mwanza (Tanzanie) le père Maximilian Francis Buluma, membre du clergé de ce même archidiocèse, jusqu'à présent professeur au Grand Séminaire Saint-Augustin de Peramiho (diocèse de Songea), en lui attribuant le siège titulaire de Puppi.

Mgr Maximilian Francis Buluma est né le 29 octobre 1976 en Tanzanie. Il a suivi sa formation au séminaire en Tanzanie et a été ordonné prêtre le 10 décembre 2006. Il a occupé les fonctions suivantes : Vicaire de la paroisse Sainte-Bernadette à Kahangala (2006-2007) ; curé de la paroisse Mary Mother of Missionaries à Malya (2007-2008) ; Secrétaire de l'Archevêque (2008-2009).

Il a obtenu une licence et un doctorat en christologie à la Faculté pontificale de théologie de l'Italie méridionale, section Saint-Thomas-d'Aquin, à Naples, en Italie (2009-2015). De retour en Tanzanie, il a occupé les fonctions suivantes : curé de la paroisse Saint-Charles à Ibindo (2015-2016) ; recteur de l'Archbishop Mayala Girls' Secondary School à Ibindo (2015-2016) et du petit séminaire St. Mary's à Nyegezi (2016-2017) ; professeur au grand séminaire St. Augustine de Peramiho, dans le diocèse de Songea (2017-2026).

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