Tanzanie: Érection du diocèse de Nzega et nomination du premier Évêque

Cité du Vatican — Le Saint-Père a érigé le diocèse de Nzega en Tanzanie, dont le territoire a été détaché de l'Archidiocèse de Tabora, et l'a rendu suffragant de ce dernier. Parallèlement, il a nommé premier Évêque de ce diocèse nouvellement érigé le père Joseph Mashaka Triphon, C.S.Sp., jusqu'à présent curé de la cathédrale de Bagamoyo. Mgr Joseph Mashaka Triphon, C.S.Sp., est né le 15 janvier 1962 en Tanzanie. Il a étudié la philosophie au Séminaire missionnaire spiritan d'Arusha et la théologie au Tangaza College de Nairobi, au Kenya, et a effectué une année de stage pastoral en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le 1er octobre 1994, il a prononcé ses voeux perpétuels et a été ordonné prêtre le 27 mai 1995.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : responsable de la pastorale des jeunes et de la pastorale scolaire de la province française des Pères Spiritains (1995-2003) ; Études de théologie à l'université de Strasbourg, en France (1996-1998) ; Économe de la province d'Afrique de l'Est des Pères Spiritains, à la maison provinciale de Tengeru, à Arusha, en Tanzanie (2003-2010) ; Certificat en conseil psychologique au Lambeth College de Londres (2010-2012).

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De retour en Tanzanie, il a occupé les fonctions suivantes : vicaire à la paroisse « Virgin Mary Mother of Our Savior » à Kipawa, dans l'archidiocèse de Dar es Salaam (2012-2016) ; directeur de la Libermann School de Kipawa (2012-2021) ; curé de Kipawa et doyen du doyenné de Segerea (2016-2021) ; curé de la paroisse « Our Lady Queen of Peace » à Kasumo, dans le diocèse de Kigoma ; doyen et vicaire pour les religieux (2021-2025) ; curé de la cathédrale « Immaculate Heart of Mary », dans le diocèse de Bagamoyo (à partir de 2025).