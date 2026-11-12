Maroc: Tanger/Tétouan/Al Hoceima - Prolongation de la suspension des cours jeudi dans plusieurs provinces

Les directions provinciales de l'Éducation nationale de Tétouan, d'Al Hoceima, de Chefchaouen, de Larache, d'Ouezzane et de Fahs-Anjra, ainsi que celle de la préfecture de M'diq-Fnideq, ont annoncé la prolongation de la suspension des cours pour la journée de jeudi dans l'ensemble des établissements scolaires publics et privés, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Dans leurs communiqués, les directions provinciales ont précisé que cette décision fait suite au bulletin d'alerte n° 237/2026, émis mercredi par la Direction générale de la météorologie, qui prévoit des perturbations météorologiques caractérisées par des pluies orageuses et de fortes rafales de vent dans plusieurs localités de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des dispositions préventives visant à assurer la sécurité des élèves, ainsi que des cadres administratifs et pédagogiques, et à prévenir les risques liés à ces perturbations météorologiques.

Cette décision fait également suite aux recommandations des cellules provinciales de veille, en concertation et en coordination avec les autorités provinciales.

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À cet égard, les directions provinciales ont appelé les élèves, leurs parents et leurs tuteurs à se conformer aux consignes et recommandations des autorités compétentes afin de garantir leur sécurité.