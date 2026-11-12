Maroc: Kamal Hachoumi souligne l'importance centrale du renforcement de la confiance dans l'école publique

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, chargé du Préscolaire et de la Lutte contre la déperdition scolaire, Kamal Hachoumi, a souligné, mercredi Rabat, l'importance centrale du renforcement de la confiance dans l'école publique.

Intervenant lors d'une leçon inaugurale, organisée à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agdal au titre de l'année universitaire 2026/2027 sous le thème « L'école et les enjeux d'équité et de confiance : le programme gouvernemental et la mise en oeuvre du droit à l'éducation - équité des parcours éducatifs et renforcement de la confiance dans l'école marocaine », M. Hachoumi a indiqué que la consécration de cette équité passe par la mise en oeuvre effective des droits constitutionnels.

L'égalité des chances ne se concrétise pas par le simple fait de soumettre les élèves aux mêmes examens, mais requiert avant tout de leur garantir des conditions et des moyens d'apprentissage équitables dès le préscolaire, a-t-il fait observer, tout en rappelant les disparités territoriales qui entravent le parcours de certains élèves.

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Le ministre a également mis en avant la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure le chantier de la généralisation du préscolaire, placé au coeur de la réforme du système éducatif. Dans ce sens, il a mis l'accent sur le saut qualitatif du taux d'accès au préscolaire, passé de 49,6 % lors de l'année scolaire 2017-2018 à 82,3 % au cours de l'année actuelle.

M. Hachoumi a, par ailleurs, loué les efforts considérables déployés par Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en matière de construction et d'équipement des classes dans les zones rurales et montagneuses, ainsi que les rôles pionniers assurés par les établissements et les associations partenaires dans la gestion des établissements du préscolaire.

S'agissant de la lutte contre déperdition scolaire, il a relevé que le programme gouvernemental se fixe comme objectif de ramener à zéro le taux d'abandon scolaire à l'horizon 2023.

Il a, à ce propos, plaidé pour l'activation des cellules de veille prévues dans la loi cadre 51.17 relative au système d'éducation, de formation et recherche scientifique, afin de détecter prématurément les risques, insistant sur la nécessité d'adapter les programmes et les examens aux enfants en situation de handicap, qui font face à des difficultés d'apprentissage, afin d'éviter les décisions abusives d'exclusion.

A cet égard, le ministre a évoqué des expériences internationales pionnières, notamment celle de la Finlande, qui adopte des plans individuels pour chaque enfant et réduit la charge des devoirs scolaires, ainsi que celles du Portugal et de l'Irland, qui ont permis réduire le taux de déperdition scolaire en soutenant les établissement dans les zones précaires et en mettant en place des mécanismes efficaces de communication entre l'école, la famille et la société.

Mettant en avant l'engagement du gouvernement en faveur de l'amélioration de la situation sociale des enseignants à travers le mécanisme du dialogue social, M. Hachoumi a estimé que le rétablissement de la confiance en l'école publique exige une adhésion totale du corps enseignant, en tant qu'acteur essentiel dans le processus pédagogique.