Maroc: Aïcha Guellaa s'entretient avec le chef de l'Agence centrale pour l'organisation et l'administration égyptienne

La ministre déléguée chargée de la Réforme de l'administration, Aïcha Guellaa, s'est entretenue, mercredi à Rabat, avec le chef de l'Agence Centrale pour l'Organisation et l'Administration de la République arabe d'Égypte, Hatem Nabil Abdel Hamid Mostafa, des moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le domaine de la réforme et de la modernisation de l'administration publique.

Cette entrevue, tenue en marge de la 122e session du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement administratif (OADA), a été l'occasion de souligner la solidité des relations de coopération reliant les deux pays frères.

Les échanges ont porté aussi sur les moyens de raffermir ces liens et d'en élargir ses domaines à travers notamment le développement du partenariat institutionnel, l'intensification des échanges d'expériences et d'expertises, le partage des meilleures pratiques en matière de modernisation des méthodes de gestion administrative et d'amélioration de la performance institutionnelle.

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Les discussions ont également mis en exergue l'importance d'investir dans le développement du capital humain et la qualification des ressources humaines administratives en tant que piliers fondamentaux pour la réussite des chantiers de réforme de l'administration, la consolidation des compétences des cadres administratifs et le renforcement de leurs capacités de gestion professionnelle.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les perspectives d'utilisation des technologies modernes pour moderniser l'administration publique, notamment à travers la simplification des procédures et la numérisation des services administratifs pour renforcer l'efficacité du service public, améliorer la qualité des prestations offertes aux usagers et mieux répondre à leurs attentes et aspirations.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Guellaa a indiqué que cette entrevue s'inscrit dans la poursuite du dialogue fructueux entre les ministres des pays arabes membres de l'Organisation arabe pour le développement administratif, soulignant qu'elle entre aussi dans le cadre des préparatifs pour la conclusion d'un accord de coopération bilatérale entre les deux pays, dans divers domaines liés à la réforme de l'administration et à la transformation numérique.

Les expériences réussies et exceptionnelles des deux pays constituent une base pour une coopération commune, notamment en ce qui concerne le renforcement des compétences en matière de leadership, la résolution des problématiques liées à la fonction publique et la modernisation du système administratif, a -t-elle dit ajoutant que les discussions sérieuses et les interventions des ministres arabes contribuent au développement d'un service public répondant aux attentes des usagers.

Elle a aussi souligné la nécessité d'intensifier cette coopération et de dynamiser les échanges interarabes dans divers domaines administratifs.

De son côté, M. Abdel Hamid Mostafa affirmé que cette visite s'inscrit dans un contexte marqué par les défis communs auxquels est confronté le monde arabe, tout en saluant l'accueil exceptionnel et la grande hospitalité dont a bénéficié la délégation durant les travaux du Conseil exécutif de l'Organisation.

Dans ce contexte, le responsable égyptien a salué la volonté du Maroc de renforcer la coopération bilatérale, soulignant que les perspectives d'action commune examinées sont de nature à contribuer à relever les défis actuels et à ouvrir la voie à une coopération fructueuse et étroite dans le domaine de la fonction publique, ainsi qu'à des échanges de visites, au bénéfice des deux peuples frères.

Il convient de noter que les travaux de la 122e session du Conseil exécutif de l'Organisation arabe pour le développement administratif, qui s'est tenue à Rabat, ont porté sur l'achèvement de la mise en oeuvre du plan stratégique 2022-2026 et sur le lancement du plan stratégique 2027-2030.