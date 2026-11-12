Maroc: Prévisions météorologiques pour le jeudi 12 novembre 2026

12 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 12 novembre 2026 :

- Pluies ou averses modérées à localement assez fortes sur le Souss, le Haut Atlas, l'intérieur de Chiadma, le Rif, le Moyen Atlas et le Tangérois, avec risque d'orages par endroits.

- Pluies éparses sur les régions à l'ouest de l'Atlas, le nord de l'Oriental et le nord des provinces sud.

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- Gouttes de pluies éparses sur le Sud-est et le reste des plaines nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes sur le Nord-ouest, le Rif, la rive méditerranéenne, le Moyen Atlas et l'Oriental, et localement sur le Sud-est.

- Températures minimales de l'ordre de 07/13°C sur l'Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 18/22°C sur les provinces sud, le Souss, le Sud-est et près des côtes, et de 13/18°C partout ailleurs.

- Températures en hausse sur le sud de l'Oriental et le Sud-est, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et au sud de Tan-Tan, agitée à forte sur le Détroit, devenant peu agitée à agitée et agitée à forte au nord de Tan-Tan, devenant forte l'après-midi au nord d'Essaouira.

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