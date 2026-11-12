Maroc: Prévisions météorologiques pour le jeudi 12 novembre 2026

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 12 novembre 2026 :

- Pluies ou averses modérées à localement assez fortes sur le Souss, le Haut Atlas, l'intérieur de Chiadma, le Rif, le Moyen Atlas et le Tangérois, avec risque d'orages par endroits.

- Pluies éparses sur les régions à l'ouest de l'Atlas, le nord de l'Oriental et le nord des provinces sud.

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- Gouttes de pluies éparses sur le Sud-est et le reste des plaines nord et centre.

- Rafales de vent assez fortes sur le Nord-ouest, le Rif, la rive méditerranéenne, le Moyen Atlas et l'Oriental, et localement sur le Sud-est.

- Températures minimales de l'ordre de 07/13°C sur l'Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 18/22°C sur les provinces sud, le Souss, le Sud-est et près des côtes, et de 13/18°C partout ailleurs.

- Températures en hausse sur le sud de l'Oriental et le Sud-est, et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et au sud de Tan-Tan, agitée à forte sur le Détroit, devenant peu agitée à agitée et agitée à forte au nord de Tan-Tan, devenant forte l'après-midi au nord d'Essaouira.