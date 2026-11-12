Afrique: ONU - Les pays africains confortent la primauté du Plan d'autonomie sous souveraineté marocaine

Les pays africains ont conforté, mercredi devant l'Assemblée générale des Nations unies, le large soutien continental à l'Initiative marocaine d'autonomie et à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, lors de la poursuite du débat entamé mardi sur le veto russe opposé au Conseil de sécurité.

Cette séance plénière, convoquée conformément à la résolution 76/262 de l'Assemblée générale, est consacrée au veto russe opposé le 30 octobre 2026 au projet de résolution américain sur la question du Sahara, qui avait recueilli onze voix sur quinze et aurait prolongé le mandat de la Minurso.

Prenant la parole à cette occasion, le représentant de la République de Djibouti a réaffirmé le soutien de son pays "à l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc, qu'il considère comme la seule solution politique à même de conduire à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable de ce différend".

Le diplomate a rappelé "la pertinence de la résolution 2797 du Conseil de sécurité qui a retenu la proposition marocaine d'autonomie comme base des négociations".

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Il a également relevé les "développements encourageants" rapportés par le Secrétaire général dans son dernier rapport, notamment la reprise des discussions substantielles entre les quatre parties autour de cette proposition, après plusieurs années d'interruption.

"La voie du dialogue et de la négociation, fondée sur l'initiative marocaine d'autonomie, constitue le cadre approprié pour parvenir à un règlement politique définitif, juste et durable de cette question", a-t-il insisté.

De son côté, la République de Guinée a réitéré « son adhésion à l'initiative marocaine d'autonomie comme seule base sérieuse, crédible et réaliste offrant des garanties concrètes de règlement politique dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc ».

Le représentant guinéen a souligné que son pays souscrit aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, « notamment la résolution 2797 (2025), qui établit le cadre d'un règlement définitif fondé sur le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine ».

« Le statu quo, encore moins l'impasse », a-t-il affirmé, « ne saurait constituer une perspective acceptable pour les Nations Unies après plusieurs décennies d'efforts diplomatiques », appelant la communauté internationale à un engagement renouvelé pour « tourner définitivement la page de ce différend par le compromis, le réalisme et le pragmatisme ».

Pour sa part, le Togo a réitéré son "plein soutien au Royaume du Maroc dans ses efforts constants pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable" à ce différend, qui perdure depuis plus d'un demi-siècle et prive, selon lui, le continent africain d'importantes opportunités de développement.

« Le Togo est convaincu que l'initiative marocaine d'autonomie, présentée au Secrétaire général le 11 avril 2007, constitue la base la plus crédible, réaliste et pragmatique pour parvenir à un règlement politique définitif », a souligné le représentant togolais, ajoutant que cette conviction est « désormais confortée par la résolution 2797 », adoptée le 31 octobre 2025.

Le diplomate a par ailleurs salué le respect par le Maroc du cessez-le-feu et sa coopération continue avec la Minurso, avant de réaffirmer l'engagement de son pays en faveur d'une solution définitive à la question du Sahara marocain "dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc".

Le représentant togolais a, en outre, appelé à l'enregistrement des populations dans les camps de Tindouf.

Le Libéria a, quant à lui, réaffirmé son soutien à l'Initiative marocaine d'autonomie "comme la base la plus réaliste, crédible et faisable pour un règlement négocié sous souveraineté marocaine".

Le représentant libérien, dont le pays a voté en faveur du projet de résolution américain le 30 octobre, a souligné que ce texte "offrait une direction politique claire tout en maintenant l'engagement des Nations unies", estimant en revanche que le projet de résolution présenté par la Russie manquait de clarté politique.

Le diplomate a, en outre, salué "les efforts diplomatiques soutenus du Maroc" et son engagement en faveur de la retenue et de la sécurité du personnel onusien.

De même, le Sénégal a estimé que "le plan d'autonomie propose les gages d'une solution pacifique, durable et orientée vers le développement", tout en regrettant le recours au veto qui a empêché le Conseil de sécurité de se prononcer sur le renouvellement du mandat de la Minurso.

Ces prises de position viennent s'ajouter à celles exprimées mardi par l'écrasante majorité des pays africains, qui avaient réitéré leur soutien à l'Initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté marocaine.

De l'Afrique de l'Ouest à la Corne de l'Afrique, en passant par l'océan Indien, les délégations africaines ont ainsi exprimé, en des termes convergents, leur adhésion au plan d'autonomie comme la seule base pour le règlement définitif de ce différend régional, confirmant l'ancrage continental du soutien à la souveraineté marocaine sur son Sahara.