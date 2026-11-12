Afrique: Festival international du cinéma d'auteur - Projection à Rabat du documentaire « Le Maroc au Liban », une plongée dans quatre siècles d'histoire partagée

Quatre siècles d'ancrage marocain au pays du Cèdre ont été retracés dans le documentaire « Le Maroc au Liban », de la réalisatrice libano-brésilienne Carmen Labaki, projeté mercredi à Rabat, dans le cadre de la 31ème édition du Festival international du cinéma d'auteur (FICAR).

Réalisé en collaboration avec l'ambassade du Maroc au Liban, ce film de 50 minutes explore les multiples dimensions des liens historiques, culturels, sociaux et humains tissés entre les deux pays depuis plus de quatre cents ans. De Beyrouth à Tripoli, en passant par Saïda, cette oeuvre propose une immersion dans un patrimoine commun à travers des témoignages, des récits historiques et la découverte de lieux portant encore l'empreinte de cet héritage.

Le documentaire s'attarde, notamment, sur les familles libanaises d'origine marocaine, les mariages mixtes, ainsi que sur les traces architecturales témoignant des interactions séculaires entre les deux peuples. Dans une déclaration à la MAP, Mme Labaki a souligné que ce film, réalisé avec « beaucoup de passion », retrace une présence marocaine au Liban dont les dimensions socio-culturelles, commerciales et économiques demeurent riches en découvertes.

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La cinéaste a, par ailleurs, mis en exergue l'imposant travail de documentation ayant accompagné la réalisation de cette oeuvre, nécessitant de nombreuses investigations, des rencontres inédites et un minutieux repérage sur le terrain. Réalisatrice, productrice et journaliste libano-brésilienne, Carmen Labaki est notamment connue pour ses réalisations documentaires consacrées aux questions sociales et anthropologiques.

Placée sous le signe de la créativité et de la reconnaissance, la 31ème édition du Festival international du cinéma d'auteur se poursuit jusqu'au 14 novembre avec la projection de plus de 120 films, dont plusieurs avant-premières mondiales.