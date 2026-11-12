Maroc: Industrie pharmaceutique - Laprophan prépare sa montée en puissance dans les injectables stériles

Le groupe Laprophan, à travers sa filiale Amanys Pharma, prépare la mise en service, courant 2027, d'une nouvelle unité hautement automatisée de production d'injectables stériles à Aïn El Aouda, près de Rabat, fruit d'un investissement de 374 millions de dirhams (MDH) et dotée d'une capacité annuelle d'environ 30 millions d'unités de vente consommateur (UVC) par an.

Conçue selon les normes européennes de bonnes pratiques de fabrication (EU-GMP), cette installation industrielle a été présentée lors d'une visite de presse organisée dans le sillage de l'opération d'introduction en Bourse du groupe Laprophan, permettant de découvrir les équipements de production ainsi que les laboratoires de contrôle qualité du site.

Cette nouvelle unité, édifiée sur une superficie bâtie de 18.000 m², met en lumière les exigences techniques et sanitaires propres à la fabrication des médicaments injectables, où la maîtrise des procédés de production et la prévention des risques de contamination constituent des impératifs majeurs.

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Destinée à la fabrication de médicaments injectables conditionnés en bouteilles et en poches souples, elle dispose également d'une capacité de stockage de 7.000 palettes et s'inscrit dans un complexe industriel implanté sur un terrain de 62.000 m².

D'après Mohammed Squalli Houssaini, directeur général délégué et pharmacien responsable chez Amanys Pharma, cette installation répond aux exigences européennes et américaines en matière de fabrication de produits stériles.

Sa vocation est de satisfaire la demande du marché marocain, tout en offrant des perspectives d'exportation vers les marchés africains et européens, a-t-il précisé dans une déclaration à la presse.

Le responsable a fait savoir que la conception et la construction de cette unité ont nécessité près de quatre années, soulignant que les installations sont désormais prêtes sur le plan industriel, en perspective de leur mise en service prévue courant 2027.

La visite a notamment permis de découvrir le degré d'automatisation des équipements et les dispositifs destinés à limiter les risques de contamination au cours du processus de fabrication.

« Nous avons un système complètement fermé qui permet d'éviter toute contamination », a expliqué M. Squalli Houssaini, mettant en avant des équipements conçus pour satisfaire les exigences de qualité applicables aux produits destinés aussi bien au marché national qu'à l'exportation.

Les laboratoires de contrôle qualité, également présentés aux journalistes, constituent une autre composante de ce dispositif industriel, dans un secteur où la conformité des médicaments repose sur des procédures rigoureuses de vérification et de maîtrise des procédés de fabrication.

De son côté, Moulay Younous Elalamy, Administrateur chez Amanys Pharma, a indiqué que la nouvelle unité est principalement orientée vers la production d'injectables de grands volumes, avec l'ambition d'élargir ultérieurement cette activité aux injectables de petits volumes.

Revenant sur l'acquisition par le groupe Laprophan de 100% d'Amanys Pharma, M. Elalamy a souligné la complémentarité et la synergie entre les activités des deux entités.

Ce rapprochement s'inscrit dans une nouvelle dynamique de développement du groupe Laprophan, marquée par une volonté de différenciation et de spécialisation, avec pour ambition de renforcer son positionnement et de s'imposer comme un acteur de premier plan dans chacun de ses segments d'activité, a-t-il fait valoir.

Outre cette nouvelle installation, le complexe d'Aïn El Aouda abrite une unité consacrée aux antibiotiques bêtalactamines sous formes orales solides. S'étendant sur une superficie bâtie de 7.300 m², celle-ci affiche une capacité actuelle de 15 millions d'UVC par an, appelée à atteindre environ 25 millions d'UVC à l'horizon 2027 et une capacité de stockage de 2.000 palettes.

Acquise intégralement par le groupe Laprophan en 2024, via AIF Pharma Maroc, Amanys Pharma est spécialisée dans la fabrication, l'importation, la distribution et l'export de médicaments. Elle est considérée comme l'un des principaux producteurs de bêtalactamines au Maroc, bénéficie d'une large base de clients dans le segment hospitalier et son activité repose sur une expertise reconnue dans les anti-infectieux, les soins intensifs, l'hématologie et l'oncologie spécialisée.

Cette évolution industrielle intervient alors que le groupe Laprophan a obtenu, le 28 octobre dernier, le visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour son introduction à la Bourse de Casablanca, portant sur un montant global maximal de 2,22 milliards de dirhams (MMDH).

L'opération comprend une augmentation de capital de près de 1,4 MMDH et une cession d'actions existantes d'environ 822,56 millions de dirhams (MDH). La période de souscription, ouverte le 9 novembre, se poursuit jusqu'au 17 novembre 2026 (inclus), au prix de 341 dirhams par action.

Fondé en 1949, Laprophan emploie actuellement près de 1.450 collaborateurs et commercialise, directement ou indirectement, des médicaments dans plus de 50 pays, avec des filiales opérationnelles établies dans huit pays.