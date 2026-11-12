Maroc: Azilal - Examen des mesures proactives pour faire face à la vague de froid 2026-2027

Les modalités de déploiement du plan provincial de lutte contre les effets de la vague de froid (saison hivernale 2026-2027) ont été au centre d'une réunion de coordination, tenue mercredi au siège de la préfecture d'Azilal.

Présidée par le gouverneur de la province d'Azilal, Hassan Zitouni, cette rencontre s'inscrit dans le sillage du renforcement des mesures anticipatives visant à prémunir les populations contre les aléas climatiques, à préserver la sécurité des citoyens et à maintenir la fluidité du trafic routier, tout particulièrement dans les zones montagneuses fortement exposées aux chutes de neige.

Réunissant les représentants des services sécuritaires, extérieurs et techniques, cette réunion a permis de passer au crible l'état de préparation et d'évaluer les capacités logistiques mobilisables. L'accent y a été mis sur l'impératif de fédérer les efforts au sein des « comités de veille » locaux pour garantir des interventions rapides et ciblées sur le terrain.

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Dans une déclaration à la MAP, le Directeur provincial de l'Equipement à Azilal, Brahim El Makouti, a fait savoir que ses services ont déployé un important dispositif, composé notamment de 15 engins de déneigement, de niveleuses et de chargeuses, outre des équipes d'intervention. Il a relevé que la Direction opère en synergie totale avec les différents départements pour assurer une gestion proactive des contraintes hivernales et le rétablissement immédiat de la circulation routière.

De son côté, le Chef de la division de l'équipement et de la programmation à la préfecture, Abderrahmane Soufi, a indiqué, dans une déclaration similaire, que la province s'appuie sur une flotte mutualisée de 35 engins relevant de divers intervenants (Equipement, Groupement des communes territoriales).

Ces capacités opérationnelles pourront être renforcées par le recours à des engins du secteur privé préalablement recensés, a-t-il précisé. Et d'ajouter qu'un plan d'action intégré définira le pré-positionnement stratégique de cette flotte au plus près des zones à risque. À cet effet, a-t-il assuré, les opérations de désenclavement obéiront à des critères stricts et à un ordre de priorités rigoureux, dictés par la topographie des zones affectées et l'ampleur des intempéries.

Cette mobilisation précoce témoigne de l'engagement des autorités d'Azilal à faire face aux spécificités géographiques de cette province à relief accidenté, où la rudesse de l'hiver commande une démarche hautement coordonnée pour pérenniser l'accès aux services de base et soulager les populations locales.