Maroc: Abdessamad Kayouh - Les projets ferroviaires en cours vont transformer le paysage du transport et de la mobilité dans le Royaume à l'horizon 2029

Les projets ferroviaires en cours de réalisation, notamment la Ligne à grande vitesse (LGV) qui reliera Tanger à Marrakech, vont transformer le paysage du transport et de la mobilité dans le Royaume à l'horizon 2029, a affirmé, mercredi à la Chambre des représentants, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Lors de l'examen du projet de budget de son département au titre de 2027 devant la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines, de l'environnement et du développement durable, M. Kayouh a indiqué que l'objectif de ces projets est de permettre aux citoyens de ressentir concrètement leur impact dans leur vie quotidienne, notant que « ce qui était un rêve il y a quelques années se concrétise aujourd'hui sur le terrain ».

Dans ce sillage, il a souligné que la mise en place de la ligne à grande vitesse Tanger-Marrakech permettra de parcourir la distance entre Tanger et Rabat en une heure et entre Rabat et l'aéroport Mohammed V en 35 minutes, estimant « qu'aucun des moyens de transport actuellement disponibles ne permet de parcourir ce trajet en un temps similaire ».

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M. Kayouh a également passé en revue les projets de trains régionaux à Casablanca, Rabat et Marrakech, ayant fait l'objet d'accords entre les régions concernées et l'Office National des Chemins de Fer (ONCF), précisant qu'ils contribueront à alléger la pression sur la circulation routière au sein de ces villes.

Revenant sur le choix de certaines régions pour bénéficier de ces services, le ministre a cité l'exemple de Casablanca qui constitue la plus grande agglomération du Maroc et connaît une forte pression sur la circulation aux heures de pointe, affirmant l'ouverture, dans le cadre du schéma directeur, à l'extension de ces services à d'autres régions et zones avec une densité démographique et des caractéristiques similaires.

S'agissant de la complémentarité entre les moyens de transports ferroviaires et aériens, M. Kayouh a fait observer que le raccordement de l'aéroport Mohammed V à la LGV permettra aux voyageurs empruntant les vols long-courriers de poursuivre leur voyage en train vers Marrakech, évoquant la possibilité d'acheter les billets d'avion et de train dans le cadre d'un parcours de voyage intégré.

Il a, de même, relevé que l'élargissement du réseau de vols long-courriers de la compagnie Royal Air Maroc renforce l'importance de cette intégration, compte tenu du rôle que jouera l'aéroport Mohammed V dans l'accueil des passagers en provenance de destinations lointaines, ainsi que de la capacité d'accueil offerte par ses nouvelles installations, estimée à 40 millions de passagers par an.

Pour ce qui est du transport maritime, M. Kayouh a affirmé que la mise en place d'une flotte nationale de marine marchande, forte et compétitive, conformément aux Hautes Orientations Royales contenues dans le discours du Souverain à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte (2023), requiert l'octroi de garanties gouvernementales, d'incitations financières et fiscales et un engagement législatif à même d'assurer le respect de ces garanties.

A cet égard, il a mis l'accent sur l'importance d'atteindre la souveraineté en matière de transport maritime, dans la mesure où 97 % des importations et des exportations du Royaume transitent par la mer.

Rappelant que le ministère de tutelle a réalisé dans ce sillage une étude qu'il a soumise aux différents départements ministériels concernés pour recueillir leurs avis, M. Kayouh a noté que les premières Assises maritimes nationales, organisées à Tanger en mai dernier avec la participation d'acteurs du secteur et la présence du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), ont été marquées par un consensus sur la nécessité de doter le Royaume de cette flotte.