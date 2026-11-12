Algérie: Le président de la République appelle à faire face aux changements climatiques dans un esprit de coopération et de justice

ANTALYA (Turquie) — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, jeudi, à faire face aux changements climatiques dans un esprit de coopération, de justice et d'équité, en consacrant le principe des responsabilités communes mais différenciées entre les pays du monde.

Dans une allocution adressée aux participants aux travaux du Sommet des dirigeants de la 31e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 31) qui se tient à Antalya (Turquie), lue en son nom par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, le président de la République a estimé qu'"aucun pays ne peut relever seul le défi climatique, d'où l'impératif pour nous tous d’œuvrer de concert, dans un esprit de coopération, de justice et d'équité, pour une action climatique qui honore les engagements pris et ne laisse personne pour compte".

Dix ans après l'adoption de l'Accord de Paris, la première évaluation mondiale a mis en évidence que l'effort collectif pour faire face aux changements climatiques "demeure en deçà" de l'objectif que nous nous sommes fixé, et que "le déficit de financement n'est pas moins important que celui enregistré en matière de réduction des émissions", a poursuivi le président de la République.

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A ce propos, Monsieur le Président a réaffirmé que "la transition énergétique ne saurait être juste que si elle repose sur le principe des responsabilités communes mais différenciées, respectant les processus de développement des pays, en tenant compte de leurs spécificités et en préservant leur souveraineté".

"L'Algérie, qui vit le changement climatique comme une réalité établie, frappant de plein fouet sa sécurité hydrique et alimentaire, se trouve confronté à une équation délicate, celle de la nécessité de répondre aux aspirations de notre peuple en matière de développement et d'emploi, tout en contribuant à l'effort mondial de réduction des émissions, malgré notre faible part dans celles-ci", a poursuivi le président de la République.

Il a affirmé que l'approche algérienne pour répondre à cette équation "a toujours été claire et sans équivoque", à savoir que "le développement et l'action climatique ne sont nullement incompatibles, dès lors que la transition s'opère de manière souple et progressive et bénéficie du soutien nécessaire prévu par l'Accord de Paris".

Le président de la République a souligné, dans ce sens, que l'Algérie a placé la lutte contre les changements climatiques "au coeur de ses politiques publiques, dans un cadre institutionnel et de planification qui ne cesse de se renforcer".

A cet effet, il a passé en revue une série de projets nationaux concrets consacrant cette voie, l'Algérie ayant entrepris, sur financement national, la réalisation de la première phase d'un programme visant à atteindre une capacité de 15.000 mégawatts en énergies renouvelables à l'horizon 2035 avec l'adoption d'une stratégie nationale de l'hydrogène.

Une attention particulière est, par ailleurs, accordée à l'efficacité énergétique et au développement du transport collectif, ainsi qu'à la réduction du torchage du gaz et des émissions de méthane, a ajouté le président de la République.

"L'Algérie poursuit ses efforts pour préserver sa sécurité hydrique, à travers le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux traitées, ainsi que la relance du projet du Barrage vert, selon une approche associant la lutte contre la désertification et le développement des zones rurales", a poursuivi le président de la République. "Nous sommes également en voie d'achever un plan national d'adaptation aux changements climatiques", a-t-il ajouté.

"Dans cette démarche, l'Algérie a soumis sa Contribution Déterminée au niveau National (CDN), qui prévoit un objectif inconditionnel de réduction des émissions de 14% à l'horizon 2035, entièrement financé sur nos ressources nationales, avec notre disposition à porter ce taux à 31% dès lors qu'un soutien international serait assuré", a rappelé le président de la République.