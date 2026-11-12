Afrique de l'Ouest: Titrisation/FCTC-BIDC/63 MILLIARDS - BIDC démultiplie ses financements

Suite à l'ouverture, le 5 novembre dernier, de son premier compartiment sur le Marché Financier Régional pour lever 63 milliards de FCfa en obligations, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) et ses partenaires ont détaillé le montage du FCTC-BIDC dont les souscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 décembre 2026, dans le cadre d'un webinaire organisé ce 12 novembre 2026.

La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) veut mobiliser 63 milliards sur le marché financier régional en titrisant une partie de son portefeuille de créances. L'opération, ouverte aux souscripteurs depuis le 5 novembre 2026, se clôture le 4 décembre 2026. Elle a été présentée à une centaine de participants lors d'un webinaire modéré par Mohamed Lamine Fall, d'Invictus Capital & Finance, arrangeur et chef de file.

Libérer des fonds propres pour financer davantage

Pour Komlan Adjavon, directeur de la gestion des risques de la BIDC, la titrisation s'inscrit dans le troisième pilier, « optimisation », du plan stratégique 2026-2030. Les deux autres piliers sont la croissance et la résilience. Le plan vise notamment une croissance du portefeuille de plus de 70 %, avec un accent sur la durabilité et le financement des PME.

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Le mécanisme est simple : financer un projet oblige la banque à immobiliser des fonds propres, et une banque de développement, qui porte des risques plus longs, doit en immobiliser davantage. M. Adjavon a donné un exemple chiffré : 63 milliards de financements exigeraient environ 10 milliards de fonds propres. En sortant les créances titrisées du bilan, la banque libère ces fonds propres et peut les réaffecter à de nouveaux projets. C'est ce qu'il appelle « l'effet multiplicateur », qui permet d'avoir plus d'impact sans solliciter sans cesse les actionnaires.

Il a rappelé que la BIDC, créée en 1979 et détenue par les États d'Afrique de l'Ouest, a financé plus de 3 milliards de dollars de projets. Son portefeuille est réparti à parts égales entre secteur public, surtout l'énergie, et secteur privé, surtout les banques et les PME. Moody's a relevé cette année sa note à B1 avec perspective stable.

Un fonds, deux tranches d'obligations

Mouhamadou Moustapha Faye, directeur général de KF Titrisation, a détaillé la structure. Le fonds commun de titrisation de créances FCTC-BIDC, et son premier compartiment, ont été agréés par l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA. Le fonds rachète un portefeuille de créances de la BIDC et finance cet achat en émettant des obligations. KF Titrisation en assurera la gestion, et BOA Côte d'Ivoire sera le dépositaire. GCR a noté les titres, et Invictus Capital & Finance est arrangeur et chef de file.

Le portefeuille repose sur dix créances, donc dix débiteurs, dans la finance, les infrastructures, l'énergie et les produits pétroliers. Les pays exposés sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Il a été soumis à des critères d'éligibilité juridiques, financiers et administratifs, puis à des stress-tests.

Les obligations sont réparties comme suit :

Les obligations seniors ont une valeur nominale de 10 000 et un remboursement semestriel.

Cinq mécanismes de protection

Cinq dispositifs de rehaussement de crédit ont été présentés : un compte spécialement affecté, qui sépare les flux de recouvrement ; une ligne de liquidité de 2,5 milliards, pour couvrir d'éventuels décalages techniques dans le service de la dette ; un portefeuille de réserve de 4 milliards, qui permet de remplacer d'éventuelles créances devenues inéligibles ; la subordination de la tranche junior, souscrite à 100 % par la BIDC, qui garde ainsi une partie du risque aux côtés des investisseurs ; le transfert au fonds des garanties attachées aux créances.

« Une très grosse opportunité d'investissement »

Isaac Mbaye, directeur général d'Invictus Capital & Finance, est intervenu pour présenter l'opération comme « une très grosse opportunité d'investissement », et rappeler que le bulletin de souscription est disponible auprès d'Invictus et des autres sociétés de gestion et d'intermédiation du syndicat de placement. Il a également précisé que la souscription n'est complète qu'après la réception du bulletin signé et de la provision en espèces, et l'allocation se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Parmi les atouts mis en avant, figurent une cotation immédiate après la clôture, qui rend les titres négociables sur le marché secondaire, la prévisibilité des flux de remboursement, adossés à des créances bancaires identifiées, et l'alignement des intérêts entre la BIDC et les investisseurs.

Un montage 100 % régional

Pour rappel, l'opération est pilotée par la société de bourse Invictus Capital & Finance, arrangeur et chef de file, avec KASIC Group SARL comme co-arrangeur. KF Titrisation assure la gestion du fonds, Bank Of Africa Côte d'Ivoire en est le dépositaire, Deloitte Togo a évalué les créances et GCR Ratings note les titres. Le fonds a reçu l'agrément de l'AMF-UMOA, qui a visé la Note d'Information le 6 octobre 2026. Une demande d'admission des obligations à la cote de la BRVM sera déposée. Le droit applicable est celui du Sénégal, complété par les actes uniformes de l'OHADA et la réglementation de l'UEMOA.