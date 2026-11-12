Cote d'Ivoire: Légère hausse de 0,4% du résultat net de la société Nestlé Côte d'Ivoire au 3ème trimestre 2026

Au 3ème trimestre 2026, le résultat net de la société Nestlé Côte d'Ivoire a enregistré une faible hausse de 0,4% par rapport au 3ème trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise agroalimentaire.

Ce résultat s'est élevé à 11,986 milliards de FCFA contre 11,935 milliards de FCFA à fin septembre 2025.

En ce qui le concerne, le chiffre d'affaires maintient une dynamique soutenue, avec une croissance de 11,0 % à 193 milliards de FCFA à fin septembre 2026 par rapport à la même période de 2025. Selon les responsables de l'entreprise, cela a eu lieu dans un contexte économique exigeant.

Quant au résultat des activités ordinaires, il a progressé de 8,6% à 21,426 milliards de FCFA contre 19,736 milliards de FCFA au 3ème trimestre 2025. La direction de Nestlé Côte d'Ivoire estime toutefois que cette évolution est demeurée limitée par la hausse des charges opérationnelles directes, notamment le coût des matières premières et consommables.

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Au finish, M. Mohamad Itani, le directeur général Nestlé Côte d'Ivoire est d'avis que l'entreprise a clôturé le 3ème trimestre sur une dynamique de croissance positive. « Notre engagement en faveur de la création de valeur pour les consommateurs et la recherche continue d'efficience tout au long de notre chaîne de valeur demeurent essentiels pour consolider notre leadership sur le marché », a-t-il ajouté. Selon lui, cette performance repose également sur l'engagement constant des équipes de Nestlé Côte d'Ivoire, dont la contribution demeure déterminante pour soutenir durablement les ambitions de l'entreprise.

Pour ce qui est des perspectives, la direction de Nestlé Côte d'Ivoire entend poursuivre la croissance au 4ème trimestre avec une perspective d'amélioration de la profitabilité.