Soudan: Après les drones « kamikazes », les frappes à longue portée sont désormais la norme

Les drones et la sécheresse « resserrent leur étau » sur le Soudan, alerte le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), qui dénonce une intensification sans précédent des attaques contre les infrastructures du pays. Certaines frappes sont menées par des drones capables de parcourir jusqu'à 1 500 kilomètres avant d'atteindre leurs cibles.

« Le Soudan fait face à une offensive d'une ampleur sans précédent. Au cours de la dernière semaine d'octobre, pas un seul jour ne s'est écoulé sans qu'une centrale électrique soit frappée par un drone. Jusqu'à 15 centrales ont été touchées au cours du mois », a déclaré James Elder, porte-parole de l'UNICEF.

« Cette année, au Soudan, les drones armés sont responsables de la mort de deux enfants victimes sur trois. Ils étendent la guerre à des endroits autrefois considérés comme sûrs. Les Soudanais nous parlent de trois préoccupations majeures : la sécurité, l'éducation et l'eau. Les drones les privent de ces trois choses », a-t-il ajouté.

Cette alerte intervient alors que les affrontements se poursuivent entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR), deux anciens alliés désormais engagés dans une guerre sans merci.

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À travers le pays, plus de 15 millions de personnes ont un besoin urgent d'abris. Les frappes de drones visant les civils, les marchés et les infrastructures publiques essentielles entravent également l'acheminement de l'aide humanitaire et aggravent les souffrances des populations.

Le nouveau visage de la guerre

« Il y a quelques années, nous avons vu apparaître les premiers drones kamikazes. C'était terrifiant de voir une telle évolution au Soudan », a raconté James Elder.

Le porte-parole de l'UNICEF a également souligné la montée en puissance, au cours des douze derniers mois, de drones à longue portée, de plus en plus précis, capables pour certains de parcourir jusqu'à 1 500 kilomètres avant de frapper leur cible.

Les agences humanitaires, dont l'UNICEF, ne sont pas en mesure d'identifier les responsables d'« au moins 15 frappes » ayant visé des centrales électriques au Soudan en octobre. « On voit mal en quoi de telles attaques serviraient les intérêts des Forces armées soudanaises (FAS) ou du gouvernement », a-t-il observé.

Le calvaire d'un adolescent doublement amputé

Tout juste arrivé du Soudan, James Elder a évoqué devant les journalistes à Genève le sort de l'une des nombreuses jeunes victimes de la guerre qu'il a rencontrées à El Obeid. Dans cette ville, les civils vivent sous la menace constante des attaques de drones, selon les enquêteurs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

« Buri est un adolescent. Un engin explosif lui a arraché les deux mains. Il vit sous une tente. Il m'a dit : "Je dois l'accepter" », a témoigné le porte-parole.

« Le matin, il suit des cours en ligne. L'après-midi, il ramasse de l'herbe pour nourrir les animaux avec ses moignons. Ses amis l'aident. Voilà le Soudan aujourd'hui. C'est sans répit. C'est écrasant », a-t-il conclu.

Des menaces communes

Comme en Ukraine, le secteur énergétique soudanais est frappé à répétition. Mais contrairement à l'Ukraine, les installations touchées au Soudan ne sont pas réparées, a insisté le porte-parole de l'UNICEF.

« Quand une centrale électrique est frappée, les pompes à eau s'arrêtent et le traitement de l'eau aussi. Les familles sont contraintes de se tourner vers des solutions coûteuses et dangereuses ».

Les récoltes en pâtissent, les prix continuent de grimper et la nourriture devient de plus en plus inaccessible

L'UNICEF alerte également sur la propagation des maladies. Des foyers de choléra ont été signalés, tandis que la guerre menace de plus en plus la chaîne du froid indispensable à la conservation des vaccins et des médicaments.

La production agricole est elle aussi lourdement affectée. Les agriculteurs ne parviennent plus à irriguer leurs cultures, leurs pompes fonctionnant avec des groupes électrogènes dont l'utilisation est devenue trop coûteuse en raison de pénuries de carburant « paralysantes », a expliqué James Elder.

« Les récoltes en pâtissent, les prix continuent de grimper et la nourriture devient de plus en plus inaccessible. Un cercle vicieux mortel est en train de s'installer... Et cela alors qu'environ 825 000 enfants de moins de cinq ans au Soudan devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère cette année, la forme la plus meurtrière », a-t-il averti.

Dans le cadre de la réponse humanitaire des Nations Unies, l'UNICEF et ses partenaires ont pris en charge des centaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.

L'agence a également fourni des soins de santé à plus de 2,5 millions de personnes et vacciné des millions d'enfants contre des maladies potentiellement mortelles. Ses équipes ont par ailleurs réparé des réseaux d'approvisionnement en eau et les ont équipés de systèmes d'alimentation solaire, permettant à près de huit millions de personnes de conserver leur accès à l'eau potable.

Mais face à l'accumulation des crises, les capacités de réponse atteignent leurs limites. « Avec tant de crises qui se superposent, tout, absolument tout est au point de rupture », a déclaré M. Elder.

Il a rappelé que l'appel de fonds de l'UNICEF pour le Soudan n'était financé qu'à hauteur d'un tiers. « La résilience ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volonté », a-t-il martelé.